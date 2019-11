Tabaksmuseum krijgt schenking van …599 tabakspotten, unieke collectie komt uit Parijs,

vanaf april tijdelijke tentoonstelling Erik De Block

27 november 2019

15u37 0

Het Nationaal Tabaksmuseum in Wervik krijgt een schenking van maar liefst 599 tabakspotten. Het gaat om een schenking door Josette Rispal, een internationaal gerenommeerde Franse kunstenares. “Sommige van die tabakspotten zijn in hout of keramiek”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). “Het gaat niet om traditionele tabakspotten. Ze zijn gebaseerd op figuren. Van bekende tot gewone mensen. Het is heel moeilijk om de waarde te bepalen. Er zitten heel unieke stukken tussen.”

De potten worden op dit moment bewaard in Parijs, in een atelier van de familie Rispal. Ze verhuizen naar het Erfgoedcentrum Briekenmolen. Volgend jaar grijpt het museum terug naar zijn roots met een tijdelijke tentoonstelling. Na dit jaar de succesvolle expo in de zaal achteraan van illustrator Carll Cneut komt er dus een vervolg met een uitzonderlijke collectie tabakspotten. Josette Rispal nam deze zomer contact op met het Wervikse stadsbestuur voor de schenking van een prachtige collectie tabakspotten.

De schenking is goedgekeurd door de gemeenteraad. “Met een nieuwe tijdelijke tentoonstelling zal het museum volop inzetten op de uiteenlopende thema’s die op de tabakspotten terug te vinden zijn: spot, dieren, religie, politiek en fabel”, aldus aldus Kris Deronne van de Dienst Toerisme. Met de expo hopen we ook het Franse publiek warm te maken voor een bezoek.”

Josette Rispal is een gekende Franse kunstenares. Haar palmares is lang. Ze heeft tijdens haar leven een uitgebreid aantal kunstwerken gemaakt, nam deel aan honderden tentoonstellingen wereldwijd en won tientallen prijzen. Haar vader Antonin (1920-2003) was ook kunstenaar, maar daarnaast ook een belangrijk verzamelaar en antiquair met internationale faam

De potten zijn bijzonder door hun grote verzamelwaarde. Burgemeester Youro Casier trok naar het atelier in Parijs om samen met cultuurbeleidscoördinator Steven Masil en erfgoedmedewerker Katrijn Decuypere de collectie te bekijken. “Nu de schenking door de gemeenteraad is goedgekeurd, moet er een notaris worden aangesteld om het contract op te maken”, aldus de burgemeester. “Het transport van Parijs naar Wervik zal met de nodige zorg gebeuren door een gespecialiseerde firma. Dat is ook de wens van de schenker om te vermijden dat er tabakspotten tijdens het transport zouden worden beschadigd.”

De financiële waarde van de potten wordt geschat op 75 à 100 euro per pot. De culturele waarde is echter veel hoger en zit hem vooral in het geheel van de collectie. Dergelijke verzamelingen zijn heel bijzonder en een heel waardevolle aanvulling voor het museum. Josette Rispal heeft geen nakomelingen en wil dat de resterende collecties van haar vader een goede bestemming krijgen. Het is belangrijk dat de collectie op zijn geheel bewaard kan blijven.

De meeste potten dateren uit de twintigste eeuw. Antonin Rispal heeft de potten gekocht op veilingen, van andere verzamelaars of cadeau gekregen. De (internationale) herkomst van de stukken werd echter niet bijgehouden en is dus nu heel moeilijk te achterhalen.

De nieuwe tentoonstelling loopt van zaterdag 4 april tot en met zondag 8 november 2020.