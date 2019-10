Tabaksfabriek JTI Gryson investeert half miljoen euro om 500 werkzoekenden aan een job te helpen: “Ter compensatie voor de gesneuvelde jobs toen we vertrokken uit Wervik” Erik De Block

22 oktober 2019

18u16 3 Wervik Tabaksfabriek Japan Tobacco International-Gryson stelt een half miljoen euro te beschikking om gedurende vier jaar vijfhonderd mensen uit de regio Wervik-Menen aan een opleiding, stage of vast werk te helpen. Hiervoor kijkt het bedrijf niet alleen naar werkzoekenden, maar bijvoorbeeld ook naar alleenstaande huismoeders die niet zijn ingeschreven als werkzoekende.

JTI sloot in juni 2018 om bedrijfseconomische reden de vestiging op de Menensesteenweg in Wervik. Het half miljoen euro dat het bedrijf nu in het ambitieus project pompt, beschouwt het als een soort ‘nalatenschap’. Het project werd deze namiddag voorgesteld in de gewezen gebouwen van JTI, waar sinds een maand Sanitair Dupont is gevestigd.

Andere partners

“De tewerkstelling die we hier hebben weggenomen, willen we compenseren”, legt woordvoerder Jeroen Dhanens uit. “De regio kent een vrij lage werkloosheid. Het gaat ook om een open project. Het staat andere bedrijven vrij in te stappen in dit project. We willen hierbij ook nog andere partners betrekken. Ik denk bijvoorbeeld aan ondernemersorganisatie Unizo en Voka.”

Doelgroep

1.500 mensen komen in aanmerking voor het project. “Onze doelgroep wordt de moeilijkst te plaatsen werkzoekenden”, pikt burgemeester Youro Casier (sp.a) in. “Sommige mensen vinden bijvoorbeeld geen job omdat ze over geen vervoer beschikken of geen opvang vinden voor hun kinderen. Hen helpen aan een job zal alleen maar lukken door individuele begeleiding.”

“Wervik kent een iets lagere werkloosheidsgraad dan Vlaanderen, maar iets hoger dan gemiddeld in onze provincie”, weet manager Antoon Vermeulen van de VDAB. “Wervik telt een dalend aantal werkzoekenden, behalve in de leeftijdscategorie tussen 40 en 54 jaar. Bijna de helft is laaggeschoold en 57 procent is minder dan een jaar werkloos. Het aandeel allochtonen bedraagt 18,6 procent, maar het aantal stijgt.”

Het project gaat in januari van start en twee projectmanagers moeten alles in goede banen leiden. Dat zijn Herman Wenes en Evelien Vanden Brande, de gewezen personeelsverantwoordelijke bij JTI-Gryson. Herman Wenes (66) is de gewezen directeur van maatwerkbedrijf ’t Veer in Menen. “Hopelijk is dat project voor de doelgroep een springplank naar een opleiding of werk”, reageert Wenes. “We kijken ook naar die mensen die door alle mazen van het net glippen. Het moet dan ook laagdrempelig zijn. Communicatie naar de doelgroep wordt belangrijk en start vanaf nu.”