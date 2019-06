Supportersclub Jasper Stuyven met de trein naar het BK Erik De Block

27 juni 2019

10u34 0 Wervik Profrenner Jasper Stuyven is alvast één van de favorieten voor het BK wielrennen zondag in Gent. In café ‘r Smiske in de Wervikstraat bij Pieter Verbrugghe heeft hij al enkele jaren een supportersclub. Jasper Stuyven eindigde de voorbije twee jaar telkens derde op het BK. De leden gaan hun idool aanmoedigen en nemen daarvoor de trein.

“Leden die samen met ons de trein nemen, krijgen zelfs hun ticket terugbetaald”, aldus cafébaas Pieter. “Het Belgisch kampioenschap start op het middaguur. Eerst rijdt het peloton naar de Vlaamse Ardennen en zijn er dan nog zeven plaatselijke ronden van 15,7 kilometer.”

“We maken er een plezante uitstap van. In Gent doet ieder waar hij zin in heeft: de plaatselijke ronde afstappen, post vatten op een strategisch punt, een terrasje doen. Iedereen is alvast welkom. We spreken af aan ’t Smiske om 9 uur en nemen een half uur later de trein. Zo zijn om 10.30 uur in Gent en kunnen we rustig naar de startpresentatie gaan. Er wordt gevraagd vooraf in te schrijven.”