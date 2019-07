Superheroes boeken Italianen, tributeband van Nirvana Erik De Block

01 juli 2019

10u09 0 Wervik Het programma voor de twaalfde editie van de Nacht van de Superheroes op vrijdag 12 juli is alvast veelbelovend. In de feesttent op de Sint-Denijsplaats is dit keer Bleach de headliner. Ze komen uit Italië.

“Het is een tributeband van Nirvana’”, aldus Luigi Bossut van de Superheroes. “Ze toeren over heel de wereld rond sedert 2012. 25 jaar na de dood van Kurt Cobain brengen ze anderhalf uur lang de belevenis die velen onder ons spijtig genoeg nooit hebben mogen ervaren.” Voor het voorprogramma zorgt de driekoppige band The RG’s. Drummer Stijn Decoene woont in Geluwe.

Bluelink mag de spits afbijten. Ze spelen muziek met invloeden uit pop, rock, emo en hiphop. Tot de groep behoren Gwen Temperman uit Geluwe en Steve Weemaels, opgegroeid in Geluwe en nu woonachtig in Menen. Voor de afterparty zorgt dj Desperado.

Tickets kosten in voorverkoop 7 euro en aan de ingang 10 euro. Voorverkoop in ’t Smiske en Sint-Krispijn.