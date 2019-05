Student mag dankzij Rodenbach en De Mol met negen vrienden op vakantie naar Vietnam Erik De Block Charlotte Degezelle

22 mei 2019

15u53 2 Wervik Student Xander Broutin (19) uit Geluwe mag dankzij De Mol en Rodenbach met negen vrienden dertien dagen op reis naar Vietnam.

Brouwerij Rodenbach uit Roeselare koppelde de zesde editie van De Mol op VIER aan een wedstrijd. Zo werden 25.000 ‘Magische Molglazen’ verspreid en was er op basis van unieke codes op de verpakkingen van Rodenbach een ‘Molreis’ met negen vrienden, ter waarde van twintigduizend euro, te winnen. Winnaar Xander Broutin uit Geluwe studeert chemie aan de UniversiteitGent en kreeg zijn prijs overhandigd door Martijn, de West-Vlaamse deelnemer aan De Mol die zich ontpopte tot publiekslieveling.

“Ik had het echt niet verwacht”, glundert de trotse winnaar. “Ik kreeg een telefoontje dat ik een bak Rodenbach had gewonnen en dat een vertegenwoordiger van de brouwerij me die zou komen brengen. Mijn vrienden reageerden nog dat ze het cool vonden dat ik een bak had gewonnen, maar dat het jammer was dat het niet de reis was. En toen stond plots Martijn voor de deur met een reischeque. Was dat even schrikken, ik was er echt niet goed van.”