Strooiwagen rijdt niet uit, stadspersoneel gaat met de schop op pad Erik De Block

28 februari 2020

Vreemde taferelen op sommige plaatsen vrijdagmorgen in het straatbeeld in Wervik. Stadsarbeiders gingen de baan op met de schop om zout te strooien.

“De strooiwagen is niet uitgereden omdat de temperaturen rond het vriespunt lagen en de meeste straten perfect berijdbaar waren”, zegt burgemeester Youro Casier (sp.a) . “Er kwamen vrijdagmorgen enkele meldingen van burgers dat het wegdek in de Hellestraat op het kruispunt met de Emiel Gellyncklaan gevaarlijk glad was. De arbeiders kregen daarom de opdracht om op cruciale plaatsen te strooien.”

De stadsarbeiders strooiden ook in een deel van de Ooststraat en in de Hellestraat op het kruispunt met de Ooststraat en Robert Klingstraat.