Stro vat vuur in loods Alexander Haezebrouck

17 november 2019

16u57 0

Langs de Kruisekestraat in Wervik vatte zondagmorgen omstreeks 9 uur stro vuur in een loods. “Plots viel de elektriciteit uit”, vertelt de bewoner. “toen ik ging kijken in de hangaar zag ik dat het stro in brand stond. Ik heb meteen de brandweer verwittigd en ben zelf beginnen blussen. Ik kon het vuur zelf snel grotendeels blussen, maar helemaal doven is bij stro nogal moeilijk. Gelukkig dat ik er snel bij was, anders was mijn hangaar volledig weg geweest denk ik.” De brandweer haalde het stro uit de loods en spoot het buiten nat zodat het stro volledig geblust was. Niemand raakte gewond.