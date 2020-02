Stedelijke Oudheidkundige Commissie pakt voor eerste keer uit met een opendeurdag: “met enkele nooit getoonde topstukken” Erik De Block

27 februari 2020

09u37 0

Met enkele nooit getoonde topstukken

De Stedelijke Oudheidkundige Commissie (St.O.C.) organiseert op zondag 1 maart van 10 uur tot 17.30 uur in haar lokaal Huis René Defrancq op de Steenakker voor de allereerste keer een opendeur. Met een voorstelling van de werklokalen en allerlei nooit getoonde historische voorwerpen. Ook het nieuw jaarboek zal er te koop zijn.

“Om de bezoekers rond te leiden en uitleg te geven, gaan we hier met vijf à zes mensen aanwezig zijn”, aldus voorzitter Stephane Debonne. De St.O.C. bevindt zich sedert 2001 in de gewezen bibliotheek. Vijf jaar later ging daar het Huis René Defrancq open. Het lokaal van de St.O.C. is elke vierde woensdagnamiddag van de maand van 14 uur tot 17.30 uur open.

“Marc Devroe is onze fotoarchivaris. Het fotoarchief van wijlen persmedewerker Marcel Penet is per onderwerp geklasseerd in mappen. Marc klasseerde 5.000 foto’s, wijlen Roger Bailleur deed er 4.000. Ook het fotoarchief van wijlen persmedewerker Charles Rosseel uit de Ooievaarstraat wordt hier bewaard. Het gaat om 2.200 filmrolletjes. Met per rol vijf foto’s.”

Dankzij een schenking van de familie Gallant is de St.O.C. sedert 2016 in het bezit van een uniek dagboek uit de 18de eeuw. Daarin pende ‘schoolmeester-chirurgijn-rederijker’ Petrus Jacobus De Burchgrave het dagelijkse leven van de Wervikse bevolking neer. Er staan ook de namen met de overlijdensdatum van 400 inwoners in. “Er zijn veel mensen die dat nog niet hebben gezien, het boek zal er zondag liggen”, aldus Debonne.

“We krijgen meer en meer giften”, zegt bestuurslid Luc Decorte. “Dat komt onder meer door de naambekendheid van de St.O.C. op de sociale media Facebook. Het ene na het andere mogen we halen.” “Er gaat geen week voorbij zonder nieuwe giften”, vervolgt de voorzitter. “Het aanbod op de opendeur is heel divers. Bijvoorbeeld een dik album met allerlei wenskaarten verstuurd door Fedor Allemeersch zaliger. Het gaat om een unieke collectie vanaf 1938. Via Luc Mansis kregen we een grote vlag van De Middenstand Wervik. Luc is nog secretaris geweest van het toenmalig NCMV. We hebben bijvoorbeeld ook een tegel uit de veertiende eeuw, afkomstig uit de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe. Een andere blikvanger is een bulle op perkament uit 1629. Het verwijst naar de stichting van het Broederschap van Onze Lieve Vrouw in de Sint-Medarduskerk.”

“We kregen ook een vlag van De Lustige Vinkeniers”, vertelt bestuurslid Marc Devroe. “Al die schenkingen zijn ook het gevolg van de mond-aan-mond reclame en de goede naam die de St.O.C. heeft.” Er zal nog veel meer te zien zijn. Onder meer enkele nooit getoonde topstukken: een zilveren beker uit de achttiende eeuw van de priores van het Sint-Janshospitaal, een 40-delig Werviks muntfonds in zilver van omstreeks 1560.

Een primitieve schrijfmachine wordt ook een blikvanger. Beneden hangen er ook verschillende schilderijen van Wervikse kunstenaars door de jaren heen. Nog een blikvanger is een gedenksteen, afkomstig van de oude Leiebrug. Op die gedenksteun staan de namen van de vijf gesneuvelden tijdens de gevechten daar op 4 september 1944. Twee Wervikanen kwamen om. De drie anderen waren afkomstig uit Tourcoing.

In een aparte kamer staat het archief van Marcel Panet. “Geklasseerd van 1968 tot 2002”, zegt Stephane Debonne. “Het bevindt zich allemaal in 125 zuurvrije dozen, aangekocht door de stad. “We hebben ook een massa rouwbrieven, destijds allemaal geklasseerd door Roger Bailleur.”

Er is ook een kleine tuin met daarin tien grenspalen. De stedelijke groendienst deed er beplantingen en staat in voor het onderhoud. “Qua opkomst hebben we hoge verwachtingen”, besluit de voorzitter. “Er zijn mensen die zich afvragen waar de archeologische vondsten liggen. De mooiste bevinden zich hier.”