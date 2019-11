Stadspersoneel neemt deel aan inleefweek armoede Erik De Block

24 november 2019

09u50 0 Wervik Tien personeelsleden van de stad en de OCMW-vereniging Woon-en Zorgbedrijf Wervik nemen sedert vrijdag deel aan een inleefweek armoede. Ze gaan de uitdaging aan om één week rond te komen met een budget van iemand die in armoede leeft. Dat komt neer op zestig euro voor een volwassen persoon en twintig euro voor een kind.

“Zo ervaart men aan de lijve hoe het voelt om in armoede te leven”, aldus schepen Sonny Ghesquiere (sp.a). “Welzijnszorg leidt de week in goede banen door een start- en slotmoment. We denken er ook aan om zo’n inleefweek voor de bevolking te organiseren.”

Het initiatief is een vervolg op de ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’, vorige maand. “Met acties sensibiliseren we de inwoners van Wervik en roepen we op tot solidariteit met mensen in armoede”, zegt Sonny Ghesquière. “(Kans)armoede blijft immers een harde realiteit in onze maatschappij, vaak dicht bij ons, maar daarom niet altijd zichtbaar. Bovendien is het iets dat iedereen kan overkomen. Want om in armoede verzeild te geraken, al dan niet tijdelijk, hoef je geen gekke dingen te doen. Ontsnappen uit armoede is dan ook een serieuze taak, een zaak die ons allen aangaat.”