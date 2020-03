Stadsharmonie Wervik speelt ‘You’ll Never Walk Alone’ van thuis uit en haalt journaal Erik De Block

25 maart 2020

13u34 0 Wervik De Stadsharmonie Wervik haalde dinsdagavond Het Journaal op Eén met een wel heel bijzondere uitvoering van het nummer ‘You’ll Never Walk Alone’.

Dat de leden van de harmonie in coronatijden niet langer samen kunnen repeteren in hun lokaal in de Speldenstraat, hoeft niet het einde te betekenen van de repetities. Ze brachten een Together Apart-uitvoering en speelden thuis You’ll Never Walk Alone om iedereen een hart onder de riem te steken. Solo op verschillende instrumenten toonde de Stadsharmonie Wervik zich samen solidair. Dirigent Benjamin Verstraete van de jeugdharmonie zorgde voor de montage. Het filmpje viel duidelijk in de smaak, want het werd uitgezonden in Het Journaal op Eén in ‘Een lach en een traan’, met daarin de opvallendste beelden van de afgelopen 24 uur in coronatijden samengevat.