Stadsharmonie Wervik speelt ‘You’ll Never Walk Alone’ van thuis uit en haalt Het Journaal Erik De Block

25 maart 2020

13u34 0 Wervik De Stadsharmonie Wervik haalde dinsdagavond Het Journaal op Eén met een wel heel bijzondere uitvoering van het nummer ‘You’ll Never Walk Alone’.

Door de coronacrisis viel het sociaal leven compleet stil. Zo zijn er tijdelijk geen wekelijkse repetities voor een harmonie, fanfare of een ander muzikaal gezelschap. Dat ervaart men ook bij de Stadsharmonie Wervik die momenteel op vrijdagavond in hun repetitielokaal in de Speldenstraat niet samen kan musiceren.

Moeilijk gaat ook en dat bewijst men alvast bij de Stadsharmonie Wervik. In tijden van corona komen ze nu op de proppen met de eerste Together Apart uitvoering. De muzikanten speelden thuis You’ll Never Walk Alone om iedereen een hart onder de riem te steken. Solo op verschillende instrumenten toonde de Stadsharmonie Wervik zich samen solidair. Dirigent Benjamin Verstraete van de jeugdharmonie zorgde voor de montage.

Met hun opmerkelijk en zeer geslaagd initiatief kwam de Stadsharmonie Wervik dinsdagavond op het einde van Het Journaal op Eén in ‘Een lach en een traan’, met daarin de opvallendste beelden van de afgelopen 24 uur in coronatijden samengevat.