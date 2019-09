Stadsharmonie Wervik heeft nieuwe dirigent en uniform Erik De Block

26 september 2019

09u13 0 Wervik De Stadsharmonie Wervik heeft een nieuwe dirigent. Wouter Vercruysse (31) uit Deerlijk volgt Pieter Meersseman op. De muzikanten steken in een nieuw kostuum. Pieter Meersseman volgde begin 2017 Lieven Maertens als dirigent van de harmonie Onder Ons op. Het kwam ondertussen vorig jaar tot een fusie met De Grote Harmonie. Pieter Meersseman loodste beide harmonieën door de fusie.

Het werd voor Pieter Meersseman uit Ieper te druk en moest de Stadsharmonie Wervik op zoek naar een opvolger. Wouter Vercruysse is een telg uit een erg muzikale familie. Zijn grootvader, vader en oom hebben een verleden in de fanfare van Deerlijk. De nieuwe dirigent heeft een rijke muzikale opleiding en ervaring. Als beroepsmuzikant geeft hij les aan het PTI Kortrijk en aan de Academie voor Woord en Muziek in Diksmuide. Eerder was Wouter Vercruysse dirigent van het jeugdorkest van de koninklijke fanfare Sint-Cecilia Deerlijk, de jeugdharmonie Mortsella (Moorsele) en tot in 2017 fanfare De Zwaan in Lichtervelde. Hij volgde een opleiding klassieke muziek, optie trompet aan het conservatorium in Gent.

De Stadsharmonie Wervik telt momenteel een 50-tal muzikanten. “Met het aantrekken van Wouter Vercruysse willen we van onze harmonie een levendige en bloeiende vereniging maken, waarin alle muzikanten zich thuis voelen”, aldus voorzitter Filip Simoens. “Nu de fusie van de harmonieën volledig geregeld is, kunnen we ons samen met de nieuwe dirigent terug ten volle focussen op het muzikale. Omdat we tijdens onze optredens ook perfect voor de dag willen komen, kozen we ondertussen ook voor een nieuw uniform. Tijdens de Zomerkermis kwamen we voor de eerste keer op straat in ons nieuw pak. De jeugdharmonie en de drumband dragen een mooie polo en sweater.”