Stadsharmonie brengt folkmuziek in Oosthove Erik DE Block

24 oktober 2019

09u42 0 Wervik De Stadsharmonie Wervik organiseert op zaterdag 26 oktober vanaf 20 uur in stadszaal Oosthove in de Speiestraat een concert rond het thema folkmuziek.

Fantastic Folk wordt niet zomaar een concert. “We brengen onder leiding van onze nieuwe dirigent Wouter Vercruysse zowel entertainende als kwalitatieve folkmuziek in samenwerking met de muziekacademie en enkele gastartiesten”, zegt Kristien Stragier. “Terwijl de aanwezigen naar de muziek luisteren, kunnen ze genieten van een drankje en een hapje van onze Irish pub. We zorgen voor een gevarieerd programma.”

Benjamin Verstraete is de dirigent van de jeugdharmonie en laat zijn talenten als percussionist zien. Er zijn ook verschillende gastmuzikanten, zoals dirigent Mathijs Coine van de harmonie Sint-Cecilia Geluwe. Hij speelt bastuba. De samenzangklassen van de muziekacademie komen zingen, onder leiding van Lien Vanhoutte. De presentatie wordt verzorgd door Cis De Jongh en Kelly Vandamme van toneelgilde Onder Ons.

Kaarten kosten in voorverkoop twaalf euro en aan de ingang veertien euro. Voorverkoop in ’t Kapittel, via stadsharmoniewervik@gmail.com of op 0497/43.83.62.