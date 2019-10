Stadsgebouwen krijgen ‘stomavriendelijke’ toiletten Erik De Block

25 oktober 2019

17u00 0 Wervik Tom Durnez (CD&V) deed tijdens de gemeenteraad in Wervik het voorstel om in de stadsgebouwen ‘stomavriendelijke’ toiletten te installeren.

“Mits een kleine inspanning en een sensibilisatiecampagne in onze stad kunnen we bepaalde hulpbehoevenden in onze stad van grote hulp zijn. Om mensen te ondersteunen in de dagelijkse omgang met hun stoma is het niet evident hun stomamateriaal kwijt te raken. Herentoiletten beschikken meestal niet over een vuilnisemmertje. Nochtans is dat eenvoudig geplaatst. Om stomapatiënten duidelijk te maken dat er een emmertje is, wordt op de deuren naar de toiletten en op de herentoiletten zelf een sticker gehangen. De stad zou ook alle horecazaken en vergaderlocaties kunnen aanmoedigen dit voorbeeld te volgen.”

Burgemeester Youro Casier (sp.a) staat alvast positief tegenover het voorstel van de oppositie.