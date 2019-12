Stadsbestuur zoekt een naam voor de twee nieuwe reuzen Erik De Block

19 december 2019

15u27 1 Wervik Het stadsbestuur van Wervik en het naburige Wervicq-Sud rekenen op de bevolking om voor de twee nieuwe stadsreuzen een voornaam te verzinnen. Reuzen Turlutte uit Wervicq-Sud en Sos den Blauwer uit Wervik, die in juli 2018 in het huwelijk zijn getreden, zijn de fiere ouders geworden van een tweeling. Het gaat om een jongen en meisje. De doop vindt plaats op 5 april, symbolisch op de grensbrug.

Wervik en Wervicq-Sud bestonden vorig jaar 2.050 jaar en dat werd in juli gevierd met een groot volksfeest. Op de brug traden reuzen Turlutte uit Wervicq-Sud en Sos den Blauwer uit Wervik in het huwelijk. Turlutte was toen al zwanger. Ondertussen is de tweeling geboren. De twee nieuwe reuzen worden gemaakt door Pierre Loyer (21) uit het Franse Comines. “Ik maakte al een schets die ik liet zien aan het comité Jehan van d’Helle uit Wervicq-Sud”, zegt de reuzenbouwer. “De kinderen zullen twee meter groot zijn. Drie jaar geleden ben ik begonnen met het maken van reuzen. Een collega uit Spanje leerde me de technieken aan.”

Stemmen op een naam

Het stadsbestuur wil de twee nieuwe reuzen op zondag 5 april dopen op de brug van Wervik naar Wervicq-Sud. “Iedereen is welkom op de doopplechtigheid”, zegt burgemeester Youro Casier (sp.a). “We zijn nog op zoek naar een meter en peter. Dat we de doopplechtigheid in april plannen, is een bewuste keuze. Mei is een maand met de communies en in maart zou het weer nog niet ideaal kunnen zijn.” Maar voor de doop moeten de kinderen ook een naam hebben en daarvoor doet het stadsbestuur een beroep op de burgers. Ook de inwoners van Wervicq-Sud moeten stemmen via de website van de stad Wervik. Ideeën zijn welkom op www.wervik.be/vote. Stemmen kan tot en met 14 februari. “Na die eerste ronde blijven er vijf namen over”, zegt de burgemeester. “Een jury zal dan de knoop doorhakken. Na de doop zal de jongen opgeslagen worden in Wervicq-Sud, het meisje blijft bij ons.”

Wie naar de doop komt, zal na het aperitief op televisie kunnen genieten van de Ronde van Vlaanderen. Na de doop is er animatie in de buurt van het gemeentehuis van Wervicq-Sud.