Stadsbestuur zet stappen tegen Illegale lozing van kleurstof in de oude Leie Erik De Block

16 juli 2019

13u18 0 Wervik De stad Wervik heeft diverse instanties geïnformeerd over de illegale lozing van kleurstof op de oude Leie door het bedrijf Venator (ex-Holliday Pigments) uit Comines (Frankrijk). De illegale lozing is alvast opmerkelijk want het bedrijf beschikt over een grote afvalwaterzuiveringsinstallatie.

“Zoals we altijd doen, stuurt onze milieuambtenaar de foto’s door naar de gouverneur die dan de bevoegde diensten in Frankrijk contacteert”, aldus schepen van Milieu Ann Degroote ((stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project). Ook zullen we in ons land de milieupolitie en ‘toezicht volksgezondheid’ van deze zaak informeren. De afgelopen weken waren er ook geurklachten afkomstig van Venator en zijn deze ook aan de gouverneur overgemaakt.”

Het bedrijf bevindt zich aan de overkant van de oude Leie. In Wervik noemt men het bedrijf in de volksmond het ‘blauw kot’. Men produceert er pigmenten. Franse bedrijven kunnen niet gecontroleerd of aangemaand worden door de Vlaamse milieu-inspectie, maar wel door de Franse inspectiediensten. De aanpak van de problemen is zeer complex vermits het bedrijf in het buitenland ligt.

In geval van klachten legt de gouverneur via zijn administratie contact met de préfet Nord-Pas de Calais. De problemen kwamen al meermaals ter sprake tijdens de gemeenteraad in Wervik.

Meer over Wervik

politiek

Leie

Frankrijk

Venator

milieu

milieuvervuiling