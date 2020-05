Stadsbestuur wil in september starten met werken nieuw gemeenschapscentrum in Geluwe Erik De Block

13u22 3 Wervik Het stadsbestuur van Wervik hoopt in september met de werken aan het nieuw gemeenschapscentrum langs de Wervikstraat in Geluwe te kunnen starten.

De nieuwbouw komt naast de woonbuurt Triamant en het derde voetbalterrein van SK Geluwe. De gemeenteraad heeft het bestek goedgekeurd voor de bouw van het nieuw gemeenschapscentrum. Het gaat om het eerste deel van het bestek zoals de architectuur, stabiliteit, sanitair, elektriciteit en een lift. De raming hiervoor bedraagt 4.771.253, BTW inbegrepen. Later komt ook nog het bestek voor de theatertechnieken, het meubilair, omgevingswerken en de aanleg van de parking op de gemeenteraad ter sprake. De totale kostprijs voor het nieuw gemeenschapscentrum is geraamd op 7,4 miljoen euro. Voor het ontwerp schreef het schepencollege een wedstrijd uit.

Het dossier sleept al lang aan. De eerste informatievergadering aan de inwoners en verenigingen door het architectenbureau dateert ondertussen al van december 2015. Het ontwerp werd door NoAarchitecten uit Brugge en Brussel eerst helemaal herwerkt, nadat werd beslist om de bibliotheek op de huidige locatie in de Jeruzalemstraat te behouden.

Golfplaten

De nieuwbouw zal bestaan uit een theaterzaal, een polyvalente zaal, jeugdhuis De Jukte en het filiaal van de teken- en muziekacademie. Tijdens de bespreking van het bestek maakte CD&V zich zorgen over de materiaalkeuzes. “Er zullen golfplaten voorzien zijn op het dak en voor de gevelbedekking van het jeugdhuis”, aldus fractieleider Bercy Slegers. “De constructies zijn alle drie in beton. We hopen dat het geluid in orde zal zijn en het niet is zoals GC De Knippelaar in Kruiseke en dorpshuis ’t Schooltje op Ter Hand in Geluwe.”