Stadsbestuur staat open voor CD&V-voorstel van vrachtwagensluis: “Maar er een huren, kost ons 6.000 euro per maand” Erik De Block

09 oktober 2019

15u59 0 Wervik Gemeenteraadslid Kristof Vandamme (CD&V) wil dat er in Wervik en Geluwe een vaste of mobiele vrachtwagensluis komt. Het gaat om een toestel met twee camera’s om zwaar verkeer uit stadscentra te weren. Alleen plaatselijk verkeer mag door. Wie dus niet gestopt is om onderweg te laden of te lossen, wordt aan de tweede camera geflitst en krijgt dus een boete. Zo’n vrachtwagensluis bestaat al in heel wat politiezones.

“Zwaar verkeer in en rond onze stad is een oud zeer”, weet Kristof Vandamme. “Door de geleverde inspanningen van de politie in de dorpskom van Kruiseke is de leefbaarheid er verbeterd. Recente metingen in de Wervikstraat in Geluwe tonen aan dat er veel zwaar verkeer passeert, maar dat er ook veel te snel gereden wordt. Sinds de invoering van kilometerheffing op snelwegen en bepaalde gewestwegen zoeken nogal wat vrachtwagenchauffeurs een weg via gemeentewegen. Dit leidt tot gevaarlijk sluipverkeer en overlast voor de omwonenden. Het wegdek van onze wegen is ook niet altijd bestand tegen aanhoudend zwaar verkeer. Vrachtwagensluizen zouden een oplossing kunnen zijn voor dit probleem. Onderzoek heeft aangetoond dat het aantal overtredingen gedaald is in gemeentes met een vrachtwagensluis”, gaat Vandamme verder. Als locatie denkt het raadslid aan de Kruisekestraat (N303), tussen de rotonde in Kruiseke en de rotonde aan de expresweg N58, en in Geluwe in de Wervikstraat, tussen kruispunt Ieperstraat en rotonde N58.

Trajectcontrole

“Het is een goed voorstel, dat we gaan uitwerken met de politiezone Arro Ieper”, reageert schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Maar zo’n vrachtwagensluis huren, kost zesduizend euro per maand en dat is wel veel.” Het voorstel werd vorige week ook al besproken tijdens de politieraad van Arro Ieper. “Daar liet de korpschef horen dat hij voorstander van zo’n vrachtwagensluis is”, weet burgemeester Youro Casier (sp.a).

De politiezone Arro Ieper bestaat uit tien gemeenten, maar nog geen enkele heeft al een vrachtwagensluis ingezet. In de Wervikstraat en Wahisstraat in Menen is dat bijvoorbeeld wel het geval. Tijdens de gemeenteraad maakte schepen Bart Pynket ook nog bekend dat er trajectcontrole komt op de expresweg N58 op het grondgebied Komen.