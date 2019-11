Stad wil gewezen jongensschool verkopen Redactie

20 november 2019

15u45 0 Wervik De stad Wervik overweegt de verkoop van de gewezen jongensschool in de Beselarestraat in Geluwe. De gebouwen dateren al van 1863.

De gewezen jongensschool wordt nu gebruikt door vrije basisschool De Graankorrel. Daar zitten het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Het gebouw verkeert echter in een slechte staat. De klassen gaan verhuizen naar de andere vestiging van De Graankorrel wat verderop in de Schoolstraat.

In de toekomst komen er op de schoolsite twintig woningen. “De voor- en de achtergevel in de Kanterstraat worden behouden”, zegt schepen Bert Verhaeghe (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project). “Extra woningen in de dorpskern is een goede zaak. Daarnaast zullen er ook mogelijkheden zijn voor handel en horeca.”

Leiedal

De waarde van de schoolgebouwen schommelt tussen 900.000 euro en 1.145.000 euro. “We hebben al voorstellen van kandidaat-kopers gekregen”, gaat schepen Verhaeghe verder. “Een van de pistes is intercommunale Leiedal, die van de schoolsite een levendige plaats wil maken.” In opdracht van het stadsbestuur tekende Leiedal een plan voor het centrum van Geluwe uit en is het nu dus kandidaat-koper voor de gewezen jongensschool.