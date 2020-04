Stad Wervik zamelt laptops in voor kinderen uit kwetsbare gezinnen Erik De Block

27 april 2020

10u25 0 Wervik De stad Wervik zamelt laptops in voor kinderen uit kwetsbare gezinnen zodat ze afstandsonderwijs kunnen volgen en niet achterop raken.

“Kinderen in kwetsbare gezinnen krijgen het nu nog harder te verduren dan vroeger”, beseft schepen van Jeugd Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “De coronacrisis dreigt de ongelijkheden nog scherper te stellen. Al onze kinderen verdienen gelijke kansen en hebben recht op leren. Ook met preteaching komen er heel wat uitdagingen op ons af. De kinderen en hun ouders krijgen nieuwe leerstof en leerboeken aangereikt om samen mee aan de slag te gaan. Voor een heel aantal gezinnen, die geen computer, laptop of tablet hebben, vormt dit afstandsonderwijs echter een groot probleem. Wie een laptop heeft en die niet meer gebruikt, mag die afgeven aan het onthaal in het stadhuis. Het stadsbestuur zorgt dat deze laptops bij de juiste kinderen terechtkomen.”

Wie een laptop schenkt, moet alle persoonlijke gegevens verwijderen. Meer info op 056/95.21.15 of bij het callcenter corona op 056/95.20.00.