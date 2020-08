Stad voorziet veertien extra camera’s, teller zal dan staan op maar liefst 104 camera’s Erik De Block

13 augustus 2020

10u02 0 Wervik De stad Wervik voorziet veertien bijkomende camera’s op diverse plaatsen. Daarnaast zijn 28 camera’s aan vervanging toe. Sommige van die camera’s hangen er al ruim tien jaar. Met de uitbreiding zal de Tabaksstad op diverse plaatsen beschikken over in totaal maar liefst 104 camera’s.

Veertien jaar geleden werden op het Sint-Maartensplein en het stadsdomein Oosthove de eerste beweegbare camera’s geïnstalleerd. In maart 2008 waren het er al 64. Een deel van de camera’s hangt aan openbare gebouwen, eigendom van de stad of het OCMW. “Camera’s zijn intussen niet meer uit het straatbeeld weg te denken”, aldus schepen van digitalisering Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Ze zijn een handige tool in het afschrikken van personen met minder goede bedoelingen, daarnaast hebben ze reeds meermaals hun meerwaarde bewezen bij het oplossen van een misdaad. De afgelopen maanden werden alle camera’s op het grondgebied nagezien.”

De veertien nieuwe camera’s komen aan Home Gryson (Ooievaartraat), in de Leiestraat, lokaal Rode Kruis (Speiestraat), vooraan GC Forum (Speiestraat), Vrouwencentrum (Duivenstraat). Twee nieuwe camera’s komen er in de Speldenstraat, de stadszaal Oosthove (kant Leie), GC De Gaper Geluwe en de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe. Het leegstaand pand van het gewezen restaurant Bella Roma vlak naast het stadhuis wordt afgebroken. Er komt daar een stadstuin en is ook een camera voorzien.

“Het gaat om camera’s met een hoge resolutie”, legt de schepen uit. “Het zijn zogenaamde ‘slimme’ camera’s. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de beelden van alle rode auto’s op te vragen.”

De negen overzichtscamera’s op het Sint-Maartensplein, de Leiebrug, aan het station, de tekenacademie in de Speiestraat en de bibliotheek van Geluwe worden vervangen. Ook de detailcamera’s op de voetgangersbrug achter de Briekenmolen, de Komenstraat richting Komen, op de Leiebrug en aan de bib in Geluwe worden vervangen.

De totale kostprijs bedraagt 69.917,82 euro.