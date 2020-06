Stad voorziet elk jaar 50.000 euro voor duurzame burgerinitiatieven: “Samen de wijk, buurt of straat aangenamer, groener en beter leefbaar maken” Erik De Block

16 juni 2020

14u20 0 Wervik Het stadsbestuur van Wervik voorziet elk jaar 50.000 euro voor duurzame burgerinitiatieven. “We willen inwoners, buurten en verenigingen stimuleren, inspireren en ondersteunen om acties te ondernemen en zo samen de wijk, buurt of straat aangenamer, groener en beter leefbaar te maken voor iedereen, op een duurzame wijze”, vertelt schepen Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project).

De nieuwe meerderheid van sp.a en stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project besliste om deze legislatuur volop in te zetten op het aantrekkelijker en beter leefbaar maken van de kernen, door een consequent duurzaam beleid te hanteren en bewust te kiezen voor meer groen. “We brengen mensen samen rond heel concrete ideeën en initiatieven”, aldus schepen Bart Pynket. “Het bestuur wil ondersteuning bieden - ook financieel - om die ideeën te kunnen realiseren. Wie een fantastisch idee heeft om zijn of haar buurt op een duurzame manier aantrekkelijker, groener, en gezelliger te maken kan een voorstel indienen. Zo komt men tot een buurt waar het net dat tikkeltje extra leuk wonen is.”

Veel kleine projecten

Per project is tot maximum 5.000 euro voorzien. “We willen beroep doen op de creativiteit van iedereen en hopen heel wat kleine projecten te kunnen realiseren”, aldus Pynket. “Initiatieven die mensen samenbrengen, tellen ook. De oproep gaat gepaard met een campagne om de inwoners warm te maken en te inspireren om de handen uit de mouwen te steken. We staan open voor compleet nieuwe ideeën die de buurt ten goede komen.”

We willen hiermee aan de bevolking de mogelijkheid geven om zelf het heft in eigen handen te nemen. Het algemeen belang moet primeren Burgemeester Youro Casier (sp.a)

“In elke buurt wonen mensen met een hart voor ‘hun’ buurt”, gaat de schepen verder. “Ze hebben ideeën, plannen en zelfs dromen voor de buurt. Met een beetje overtuiging, creativiteit en engagement zullen de mensen merken dat er ook in hun buurt nog heel wat mogelijkheden zijn. Guido Declercq sprak me aan om de Vrijdagmarkt aan te pakken door het planten van laagstammige fruitbomen. Gevels laten inkleden in het groen zou bijvoorbeeld ook perfect kunnen.”

Infovergadering

Projecten kunnen ingediend worden via deze website. Schepen Pynket kondigt ook nog een infovergadering aan begin juli. “We willen hiermee aan de bevolking de mogelijkheid geven om zelf het heft in eigen handen te nemen”, zegt burgemeester Youro Casier (sp.a). “Het algemeen belang moet primeren. Het is iets nieuws en zal wat zoeken zijn.” Vervolgens zal een jury zich over de ingediende voorstellen buigen, met daarin experts en eventueel ook externen.

Oppositie niet akkoord

Niet iedereen is even grote fan van dit project. De gemeenteraad keurde het subsidiereglement goed, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De oppositiepartijen CD&V en N-VA onthielden zich tijdens de stemming. CD&V vroeg zelfs het agendapunt te verdagen. “De lat ligt veel te hoog”, aldus fractieleider Bercy Slegers (CD&V). “We zetten ons geld beter in op de verenigingen. Zoals voor de buurtwerking een cheque van 75 euro en dus zonder administratieve rompslomp. We vragen om het reglement te herschrijven.”

Fractieleider Belinda Beauprez (N-VA) noemde het reglement dan weer een log document en heel moeilijk te lezen. “Het is geen ongelooflijke logge procedure”, reageert Bart Pynket op de kritiek. “Kleine projecten zullen niet voor een jury passeren. Met dit reglement willen we van onderuit een nieuwe wind laten waaien bij mensen die initiatief nemen.”

Bij vragen of moeilijkheden tijdens het invullen van het registratieformulier kan u terecht op 056/95.21.96 of door een mail te sturen naar duurzaamheid@wervik.be