Stad verkoopt de gewezen jongensschool aan Leiedal: “Ruimte voor wonen, voor kinderen en voor de lokale gemeenschap” Erik De Block

06 augustus 2020

16u04 2 Wervik De kogel is door de kerk: ondanks veel bezwaar van een groep bewoners verkoopt de stad Wervik de oude gebouwen van de gewezen jongensschool in de Beselarestraat in Geluwe aan de intercommunale Leiedal. “We willen dat het een levende site wordt in de kern van Geluwe”, aldus schepen van Omgeving en Ruimte Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project).

Eind juni viel het doek over jarenlang onderwijs in vrije basisschool De Graankorrel, vestiging Beselarestraat. De oude gebouwen zijn eigendom van de stad en worden dus verkocht. Het dossier komt nog voor de gemeenteraad. “We kiezen voor een samenwerking met Leiedal en niet voor maximale winst door bijvoorbeeld de site op de markt van privéontwikkelaars te brengen voor een invulling met alleen maar appartementen”, vertelt de schepen. “Met een verkoop aan en samenwerking met Leiedal houden we als stad mee de regie in handen.”

Petitie

Er werden veel handtekeningen voor een petitie verzameld en affiches verspreid voor het behoud van de gewezen jongensschool voor de verenigingen in Geluwe. “Het schepencollege gelooft niet dat een site die alleen voor verenigingen wordt voorbehouden voor de nodige dynamiek kan zorgen”, aldus eerste schepen Bert Verhaeghe. “Er moet worden vermeden dat er een plaats midden in de dorpskern wordt gecreëerd die bijna een hele week leeg staat en slechts sporadisch ’s avonds of in het weekend eens wordt gebruikt. Ik verwijs hiervoor naar het GC De Gaper.”

Langs de Wervikstraat in Geluwe komt er een nieuw gemeenschapscentrum waar de verenigingen een nieuwe en moderne plaats krijgen voor hun activiteiten. Los daarvan blijft ook in de gewezen jongensschool een belangrijk deel beschikbaar voor de lokale gemeenschap waaronder verenigingen. De vleugel achteraan is 340 vierkante meter groot en zal worden ingericht voor bijvoorbeeld activiteiten van verenigingen, een pop-upwinkel of -koffiebar, de leerjaren voor de jongste kinderen van de muziek- en/of tekenschool.

Versterking van erfgoed

“Belangrijk bij dat alles is het maximale behoud en versterking van het erfgoed. De configuratie en architectuur van de gebouwen moet maximaal worden behouden en waar mogelijk worden versterkt als blijvend herkenningspunt voor de vele Geluwnaren die er in hun jonge jaren naar school gingen. We zijn ervan overtuigd dat we samen met Leiedal een mooi, nieuw verhaal kunnen schrijven voor de gewezen jongensschool: een levende site midden in de kern van Geluwe met ruimte voor wonen en lokale gemeenschap, met behoud en versterking van het erfgoed.”