Stad verhoogt waarde van nieuwe Wervikbon met twintig procent, online bestellen tot eind april Erik De Block

02 april 2020

11u31 0 Wervik Om tijdens de coronacrisis de lokale handel te steunen, lanceert de stad Wervik voor de inwoners de Wervikbon. “Het gaat om een uniek systeem”, aldus schepen van Lokale Economie Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Wie 20 euro betaalt voor een Wervikbon krijgt een bon van 24 euro. De stad verhoogt dus de waarde van de Wervikbon met 20 twintig procent.”

“Wie bijvoorbeeld kiest voor drie Wervikbonnen en dus 60 euro betaalt, krijgt bonnen voor 72 euro. De aankoop is een goede investering. Die investering en rendement komt volledig terecht bij onze lokale handelaars en bevolking.”

De verkoop verloopt online en eindigt op 30 april om 22 uur. Betalen gebeurt ook online. “De mensen kiezen een winkel of horecazaak en de stad betaalt die handelaar meteen”, legt de schepen uit. “Hij ontvangt dus cash op het moment dat hij in volle coronacrisis cash nodig heeft. De Wervikbon omruilen kan pas vanaf begin september tot eind februari.”

Momenteel zijn er 38 handelszaken ingeschreven. Opmerkelijk is alvast dat daartoe geen enkele bakker, slager of frituur behoort. Bestellen en betalen moet dus online maar nogal wat ouderen hebben geen computer… “De oudere bevolking moet ook niet worden onderschat”, reageert Bert Verhaeghe. “Veel ouderen kunnen ook wel overweg met hun computer. Het aankoopsysteem is heel eenvoudig. Ouderen zonder computer kunnen worden geholpen door familie die voor hen een bon kan kopen. Eens de coronacrisis over is en de winkels weer open zijn, kan dan eventueel nog een extra actie opgezet worden die nog meer gericht is op de oudere bevolking.”

De ondernemersorganisatie Unizo juicht het initiatief van de stad alvast toe. “We roepen alle burgers op om massaal gebruik te maken van dit schitterend initiatief en zo de handel en wandel in Wervik een duw in de rug te geven”, aldus voorzitter Steve Dejan. “De handelaars staan steeds voor onze inwoners klaar, nu hebben ze onze hulp nodig. Het is niet evident om als handelaar rechtstreeks aan hun klanten te vragen hen te steunen. Veel hebben het nu zeer zwaar. Ook voor de klant is deze Wervikbon met twintig procent meer koopkracht, zeer interessant.”

Meer info op www.wervik.be/wervikbon