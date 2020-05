Stad steunt verenigingen tijdens coronacrisis Erik De Block

04 mei 2020

13u29 0 Wervik Het schepencollege van Wervik maakte ter compensatie van de coronacrisis enkele financiële steunmaatregelen voor verenigingen, clubs en allerlei organisaties bekend. Wie bijvoorbeeld een evenement zoals pakweg een tornooi, eetfestijn of fuif moest annuleren, krijgt de kans om éénmalig een overzicht met bewijsstukken van kosten in te dienen. Met een maximum van 250 euro.

“Er dient dus een duidelijke verantwoording van de ingediende kosten te gebeuren”, verduidelijkt burgemeester Youro Casier (sp.a). “De controle, opvolging en coördinatie van deze maatregel is in handen van de Dienst Feestelijkheden. Vanaf vrijdag 8 mei wordt hierover meer informatie verstuurd.”

Erkende verenigingen die aangesloten zijn bij de sport-, jeugd- of cultuurraad en die in aanmerking komen voor de jaarlijkse werkingssubsidies, krijgen dit jaar een bonus van 20 procent. Jaarlijkse evenementen die omwille van de coronacrisis niet kunnen plaatsvinden krijgend volgend jaar een duwtje in de rug. “Deze organisaties krijgen volgend jaar de helft bovenop het subsidiebedrag dat voor dit jaar was voorzien”, zegt de burgemeester. “Ik denk bijvoorbeeld aan bepaalde sportevenementen zoals de Franco Belge Run, het Tabakstreffen van AMSC Leieland, de recreatiewandeling voor ruiters en menners op 1 mei, regionale en bovenlokale wielerwedstrijden, de Rally van Wervik, het braderiecomité, de Gapersfeesten en Rock op het Plein. Voor een aantal andere organisaties voorzien we in 2021 een éénmalige toelage van 250 euro. Deze organisaties zullen apart verwittigd worden.”

Rock op het Plein krijgt andere jaren een subsidie van 2.850 euro, het Braderiecomité en het Gaperscomité elk 1.950 euro. Het schepencollege doet ook een opvallende oproep tot de verenigingen. “We roepen op om niet in te gaan op eventuele vragen voor terugbetaling van een deel van het lidgeld voor het afgelopen seizoen”, zegt Youro Casier. “We roepen op tot een stuk solidariteit onder de verenigingen en hun leden. Vooral voor die verenigingen die het in deze periode moeilijk hebben.”