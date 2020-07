Stad stelt relanceplan voor: Wervikanen krijgen ‘Kom uit je kot bon’ om te spenderen bij lokale horeca Erik De Block

05 juli 2020

10u26 0 Wervik In het stadhuis stelde het stadsbestuur dit weekend het relanceplan voor. Om op bezoek te gaan bij de horeca krijgt elk gezin een ‘kom uit je kot bon’. In de buurt van de aula op de parkbegraafplaats komt er ook een herdenkingsmuur voor alle overledenen tijdens de coronacrisis. “Om onze zorgverleners te bedanken, komt er in september een speciale huldiging”, vertelt gemeenteraadsvoorzitter Marc Kino (stadlijst Open Vld-Groen-Positief Project).

Het was alvast opvallend dat iedereen van het schepencollege verontschuldigd was voor de voorstelling van een voor iedereen toch belangrijk plan. Elk adres krijgt een ‘kom uit je kot bon’. “Hoe we die bon zullen verdelen, weten we nog niet”, aldus Marc Kino. “Mogelijk doen we dit via de maandelijkse infokrant ‘Waarheen’ van september, maar daarbij zijn ook bedenkingen want zo kan bijvoorbeeld iemand in zijn of haar buurt al die bons gaan opvragen. Het wordt een bon van vijf ofwel tien euro. Met die bon willen we de Wervikanen stimuleren om weer de horeca te bezoeken.”

“De herdenkingszuil voor alle overledenen koppelen we aan een boodschap van medeleven, rouw of positivisme. Iedereen zal een boodschap kunnen schrijven.” Marc Kino dankte alle politieke fracties voor de opmaak van het relanceplan. De oppositiepartij CD&V gaf de aanzet tijdens de gemeenteraad in mei. Eerder riep gemeenteraadsvoorzitter Marc Kino al de fractieleiders samen om te brainstormen. “Er is zeer goed en zeer constructief samengewerkt”, zegt hij. “In een heel korte periode van vier weken kwamen we met de werkgroep iedere week samen. In totaal kregen we maar liefst 96 voorstellen om Wervik na corona een boost te geven, de mensen te motiveren en te enthousiasmeren.”