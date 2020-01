Stad overweegt verkoop tekenacademie Erik De Block

17 januari 2020

19u06 0 Wervik De stad Wervik overweegt de verkoop van de tekenacademie in de Speiestraat. “Het gaat om een oude woning die niet is aangepast waarvoor ze is voorzien”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a).

“We zijn momenteel alle mogelijke pistes voor een verhuis aan het bekijken. We denken bijvoorbeeld om de lessen te laten doorgaan in een onderwijsinstelling. Zoals we nu doen met de muziekacademie in de school Futura in de Hellestraat. We zijn op zoek naar het optimaal gebruik van ruimtes.”

De tekenacademie is een filiaal van de Stedelijke Academie Beeldende Kunst Menen en gebruikt het stadsgebouw gratis. De stad komt tussen in de personeelskosten. De verkoop is voorzien in 2023. De stad hoopt voor het huis 150.000 euro te ontvangen.