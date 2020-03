Stad opent callcenter voor corona Erik De Block

23 maart 2020

13u41 0 Wervik De stad Wervik startte met een callcenter voor corona. Tegen ten laatste woensdag ligt er ook in elke brievenbus een uitgebreide brief met uitleg en richtlijnen in de strijd tegen het coronavirus. Bij het callcenter kunnen de inwoners op het telefoonnummer 056/95.20.00 terecht met heel wat vragen.

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een nieuw telefoonnummer maar om het bestaand nummer aan het onthaal in het stadhuis. Vragen voor een gesprek of problemen in het kader van eenzaamheid worden behandeld door een maatschappelijk werker. Wie het financieel moeilijk heeft of wil gebruik maken van bijvoorbeeld de voedselbedeling of vragen heeft over steunmaatregelen in verband met facturen gas, water of elektriciteit kan ook terecht bij het callcenter.

Ook voor hulp voor mantelzorgers, een bezoek aan de apotheek of dokter, boodschappen is er het callcenter. Ook voor alle vragen van handelaars of ondernemers in verband met hun steunmaatregelen of economische activiteit.

De diensten in het stadhuis en de sociale dienst werken tijdelijk enkel op afspraak. Bij de snelbalie en de dienst onthaal in het stadhuis kan je terecht zonder afspraak.