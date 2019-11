Stad op zoek naar andere naam voor het Nationaal Tabaksmuseum, “veel mensen willen niet op bezoek komen omdat ze tegen het roken zijn” Erik De Block

17 november 2019

09u17 0 Wervik Het stadsbestuur wil voor het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat in Wervik een nieuwe naam. “Veel mensen willen niet op bezoek komen omdat ze tegen het roken zijn en vragen we ons daarom af of het dan nog het Nationaal Tabaksmuseum moet noemen”, aldus schepen van Toerisme Geert Bossuyt (sp.a).

“Er zijn onder meer ook de anti-rookcampagnes. Tabak ligt negatief in de mond Over de keuze voor een andere naam gaan we binnenkort in bespreking met alle betrokkenen. Zowel het personeel van de Dienst voor Toerisme als de vzw Vrienden van het Tabaksmuseum. We gaan de vraag ook voorleggen aan de bevolking. We zouden heel graag tegen 2021 een andere naam hebben.”

Aanvankelijk had het stadsbestuur de bedoeling om zich over een eventuele structurele, inhoudelijke herinvulling te laten begeleiden door specialisten van FARO, het Vlaamse steunpunt voor Cultureel Erfgoed. “Wat uiteindelijk niet doorgaat”, aldus de schepen. “Ze wensen dat we eerst kijken welke richting we met het museum uitgaan.”

Het Tabaksmuseum ging open in april 1987, in de bijgebouwen van de beschermde Briekenmolen waar er vroeger nog een dancing is geweest. In juni 2003 ging er een nieuwe vleugel open, wat het museum een compleet nieuw gezicht gaf. In 2014 onderging het museum een volledige metamorfose met het oog op de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog.