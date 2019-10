Stad koopt vier extra defibrillatoren











Erik De Block

15 oktober 2019

11u20 0 Wervik De stad Wervik kocht vier extra defibrillatoren aan. Zo’n toestel geeft een elektrische schok bij hartritmestoornissen en kan bij een hartstilstand een mensenleven redden. Een onmiddellijke reanimatie verhoogt de overlevingskans.

Tijdens de gemeenteraad interpelleerde Tom Durnez (CD&V) over een hartveilige stad en de campagne Hartveilig door het Rode Kruis Vlaanderen. “Naast het hangen van een defibrillator op locaties waar veel mensen verzamelen, zou de stad ook zo’n toestel kunnen verhuren aan verenigingen bij grootschalige evenementen”, aldus Tom Durnez. “Waar er een nieuw bouwproject komt, zou bijvoorbeeld ook kunnen worden overwogen een defibrillator te voorzien.”

“Er bestaat een inventaris van de bestaande AED-toestellen (Automatische Externe Defibrillator,red)”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). “Er is ook vanuit de stedelijke seniorenadviesraad vraag naar extra toestellen. Aan GC De Knippelaar hangt een defibrillator binnen en gaan we die laten verplaatsen naar de buitenkant. Er zijn vier extra toestellen aangekocht voor het stadhuis, het stadsdomein Oosthove, het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe en GC ’t Schooltje op Ter Hand. We voorzien ook opleidingen om zo’n toestel te gebruiken en hebben er weet van dat manege De Cloche in Geluwe ook de aankoop van een defibrillator voorziet.”