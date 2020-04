Stad geeft inwoners geen vast bedrag in coronacrisis: “Moeilijk om daarop nu een bedrag te plakken” Erik De Block

03 april 2020

15u55 1 Wervik In tegenstelling tot andere gemeenten trekt de stad Wervik in volle coronacrisis geen vast bedrag uit ter compensatie voor de inwoners. Het schepencollege maakte dat vrijdag bekend tijdens een persconferentie, die live te volgen was op de Facebookpagina van de stad.

Heuvelland schrapt de gemeentebelasting, Zonnebeke voorziet 100.000 euro, Langemark-Poelkapelle zelfs 400.000 euro. “Het is moeilijk om daarop nu een bedrag te plakken, er is bijvoorbeeld ook de logistieke ondersteuning”, reageert de Wervikse burgemeester Youro Casier (sp.a).

Een andere mogelijkheid had kunnen zijn om iedere inwoner een Wervikse Kadobon van bijvoorbeeld 10 euro te geven. “In het schepencollege hebben we dat overlegd, maar ik geloof niet in een systeem om geld uit te geven”, stelt eerste schepen Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Een aantal Kadobonnen zou nooit worden uitbesteed en blijven liggen. Het is nu dat we de lokale handel moeten helpen. Bovendien is dit niet het einde van het verhaal, want het kan best zijn dat we nog andere initiatieven nemen.”

De stad lanceerde woensdag wel de nieuwe Wervikbon. Wie 20 euro voor een Wervikbon betaalt, krijgt een exemplaar ter waarde van 24 euro.

De oppositiepartij N-VA stelde het schepencollege enkele dagen geleden flink wat maatregelen voor ter compensatie van de coronacrisis. “We vragen om in maart en april de verenigingen geen huurgelden voor stadsaccommodatie te doen betalen”, aldus raadslid Sanne Vantomme eerder in HLN. “Zelfde vraag voor stadsgebouwen die worden gehuurd door lokale ondernemers. In beide gevallen wordt dat verlengd indien de lockdown verder aanhoudt.”

Buurtkaartjes

“Op het schepencollege hadden we die beslissing al genomen”, zegt schepen van Financiën Ann Degroote (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Alle reservaties worden niet aangerekend.” Een nieuw initiatief wordt ook het verdelen van ‘buurtkaartjes’. “Om buren aan te zetten elkaar te helpen”, aldus schepen van Sociale Zaken Sonny Ghesquière (sp.a).

Burgemeester Youro Casier maakte ook nog bekend dat dit weekend de parking aan het recreatie-eiland De Balokken wordt afgesloten. Wandelen op het eiland blijft wel mogelijk.

Deze livestream was een proef en werd dan ook door de Wervikse bevolking gesmaakt met een gemiddelde van zo'n 160 live kijkers. Ondertussen groeit het aantal views.