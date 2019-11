Stad gaat een armoede-expert aanwerven Erik De Block

18 november 2019

16u37 1 Wervik Wervik wil iets doen tegen de kinderarmoede en daarop de komende jaren sterk inzetten. Volgens de cijfers gaat het om 16,1 procent. “We voorzien tegen de zomer van volgend jaar de aanwerving van een armoede-expert die de aanpak moet coördineren”, zegt schepen van Sociale Zaken Sonny Ghesquière (sp.a).

“Vijf à zes procent van de gezinnen leeft in kinderarmoede. Die cijfers van Kind en Gezin zijn gebaseerd op de huisvesting en het inkomen. Als lokaal bestuur krijgen we geen gegevens omwille van de wet op de privacy. We willen het cijfer naar omlaag tot minstens 10 procent. Kinderarmoede krijgt een prioritaire aanpak. Daarvoor werken we een lokaal actieplan uit. Met ook aandacht voor senioren die leven in verdoken armoede.”