Stad denkt eraan Reutelbeek weer open te leggen in het centrum van Geluwe Erik De Block

20 juni 2019

14u02 0 Wervik Blijft de Sint-Denijsplaats parking of zullen er in de toekomst parkeerplaatsen verdwijnen om een deel van de Reutelbeek aast de Sint-Dionysiuskerk open te leggen. Dat was het grote discussiepunt op het bevolkingsmoment over de mobiliteit in Geluwe. Een ander heet hangijzer was de drukke Beselarestraat.

In opdracht van het Wervikse stadsbestuur tekende intercommunale Leiedal een plan voor het centrum van Geluwe uit. Een idee zou zijn om de Reutelbeek in het centrum open te leggen. Daarvoor zouden vijftien parkeerplaatsen verdwijnen. “In het centrum zijn 134 parkeerplaatsen beschikbaar en dat is een vrij groot aantal”, zegt Laurens Vandamme van Leiedal. “We lieten op dinsdag, donderdag en zaterdag elf tellingen uitvoeren en daaruit is gebleken dat de gemiddelde bezettingsgraad van de parkeerplaatsen 68 procent is. Tijdens de drukste momenten liep dat op tot 84 procent. Er zijn dus parkeerplaatsen genoeg.”

Groene as door centrum

Slager-traiteur Dirk Dobbels is het daarmee niet eens en pleit voor het behoud van alle parkeerplaatsen. “De parking op de Sint-Denijsplaats stoort niemand. Het staat er overdag vol. Als daar parkeerplaatsen verdwijnen, creëer je problemen in de aanpalende straten.”

Enkele aanwezigen op het infomoment vroegen zich af wat het nut is van het openleggen van de Reutelbeek. “Omwille van het aangename en levendige karakter”, reageert schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Het wandel- en fietspad langs de Reutelbeek zou worden doorgetrokken. Zo creëer je een mooie groene as door het centrum, wat zeker een meerwaarde zou zijn”, vindt Vandamme.

Fietsstraat

Een ander heet hangijzer was de drukke Beselarestraat. “Het is er onveilig en fietsers zijn niet op hun gemak”, weet de schepen. “Maar ook hier spelen we met enkele ideeën, zoals de aanleg van een fietssuggestiestrook, het uitbreiden van zone 30 of zelfs inrichten als fietsstraat, waarbij fietsers dus voorrang hebben.”

Leiedal pleit voor het behoud van de verkeerscirculatie op Sint-Denijsplaats en in de Ieperstraat, Beselarestraat en Kloosterstraat. Ideeën en opmerkingen zijn nog welkom via leefomgeving@wervik.be.