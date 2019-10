Stad betrekt oppositie en burger bij opmaak meerjarenplan Erik De Block

09 oktober 2019

14u55 1 Wervik Het schepencollege van Wervik reikt voor de opmaak van het nieuw beleidsplan voor de komende jaren de hand naar oppositiepartijen CD&V en N-VA. Ook de burger krijgt inspraak.

“Eind deze week gaan we de oppositie een werkstuk bezorgen”, zegt schepen van Communicatie Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “We willen een consensus bereiken. We hebben onze prioriteiten, maar staan open voor suggesties van de oppositie en gaan die in alle openheid samen bespreken. We gaan ook campagne voeren naar de burger, want we willen de bevolking inspraak geven. We plannen half november drie publieksmomenten in Wervik, Geluwe en Kruiseke. Daar willen we horen wat de burgers belangrijk vinden. Nadien zitten we een tweede keer samen met de oppositie. Om dan te komen tot een definitief document, dat zal besproken worden op de gemeenteraad van 17 december.”