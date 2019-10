Spotdesign verhuist van Leiestraat naar kantoren Dupont Sanitair op Menensesteenweg Erik De Block

24 oktober 2019

11u26 0 Wervik Communicatiebureau Spotdesign zit niet langer in de Leiestraat in het centrum van Wervik. Het nieuw kantoor bevindt zich op de derde verdieping van Dupont Sanitair op de Menensesteenweg in Wervik.

“Een mooier, groter en moderner kantoor biedt een flexibeler toekomst”, legt zaakvoerder Stijn Poot uit. “Bovendien zijn we vlotter bereikbaar op slechts enkele minuten van de A19.”

Stijn Poot begon zes jaar geleden op de handelsas in Wervik met een nieuwe zaak in grafisch ontwerp en webdesign. Hij volgde drie jaar multimedia en communicatietechnologie aan PIH in Kortrijk. Spotdesign is ondertussen een succesverhaal met veel referenties geworden, zoals voor het ontwerp van een logo, flyer, affiche, brochure, website of huisstijl. Sportdesign werkt ook veel in onderaanneming. De kantoren in de Leiestraat staan te huur.