Sporen uit Romeinse periode gevonden tijdens archeologisch onderzoek: ook stoffelijke resten van zes Britse militairen aangetroffen Erik De Block

07 oktober 2020

12u57 0 Wervik Het archeologisch onderzoek op het terrein langs de Wervikstraat in Geluwe, waar het gemeenschapscentrum komt, bracht erg bijzondere vondsten uit verschillende periodes aan het licht. Uit de Romeinse periode werden verschillende sporen van gebouwen en crematiegraven gevonden. Er zijn ook stoffelijke resten van zes Britse militairen aangetroffen.

Het archeologisch onderzoek duurde verschillende weken en ondertussen zijn de resultaten bekend. Het Romeins verleden van Wervik is alom bekend, maar nu hebben er blijkbaar ook Romeinen in Geluwe gewoond. De crematiegraven blijken bijzonder rijk aan informatie. Archeologen troffen onder meer glas en aardewerk aan. “Hoe deze vondsten in verband staan met het reeds gekende rijke Romeinse verleden van Wervik zal blijken uit een latere studie”, aldus schepen van Cultuur en Erfgoed Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project).

“De opgraving bracht ook enkele loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog aan het licht, wat op zich niet zo vreemd is voor deze streek. De Duitse bezetter was hier van midden oktober 1914 tot midden oktober 1918, wanneer het Britse leger Geluwe en Wervik kwam bevrijden. De herinnering aan de oorlog werd zeer concreet door het aantreffen van de stoffelijke resten van Britse militairen.”

Na grondig onderzoek worden zij met volledige militaire eer ergens op een begraafplaats van de ‘Commonwealth War Graves Commission’ begraven. Meer dan een eeuw na hun dood, zullen deze militairen hun laatste rustplaats vinden bij hun kameraden, onder een grafsteen met hun naam of – indien identificatie van de soldaten niet mogelijk zou blijken – onder een grafsteen met de inscriptie ‘Known Unto God’.

Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door een team archeologen van BAAC Vlaanderen, uit Gent. De ontmijningsdienst DOVO moest meermaals ter plaatse komen om munitie op te halen.