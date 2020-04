Spaarpot van Sharons Hongaarse zoo raakt leeg door coronacrisis: “Maar het lastigste is de onzekerheid. Hoelang zal de lockdown hier nog duren?” Charlotte Degezelle

19 april 2020

19u47 0 Wervik De coronacrisis bezorgt ook Sharon Oplinus (25) de nodige kopzorgen. Sinds begin 2018 runt zij in Hongarije ‘Repzootic’, haar eigen zoo en rescuecenter. Maar net zoals België is Hongarije momenteel in lockdown waardoor Sharons inkomsten tot nul herleid zijn. Toch moet ze dag na dag ruim 150 dieren voederen en verzorgen. Dankzij giften en warme acties slaagt ze er momenteel in om het hoofd boven water te houden, maar de angst voor de toekomst is groot.

Sharon Oplinus, afkomstig van Geluwe maar bekend als organisator van onder meer de jaarlijkse Roeselaarse beurs Petsotic, verruilde in 2016 België voor Hongarije. Ze had daarbij een duidelijk doel voor ogen: het openen van een eigen zoo. Ze verzeilde in het dorpje Erdösmecske waar ze begin 2018 voor het eerst de deuren kon openen van Repzootic, haar droom. “Vandaag is Repzootic niet alleen een dierentuin met ruim 150 dieren waar we bezoekers verwelkomen maar ook inzetten op educatie en fokprogramma’s, maar het is tegelijkertijd een rescuecenter”, vertelt Sharon. “Het is een volledig privaat initiatief, wat betekent dat we niets van fondsen van de overheid krijgen en volledig zelfbedruipend zijn. Inkomsten generen we via onze bezoekers, het organiseren van evenementen en ons experiencepakket waarbij mensen tegen betaling kunnen ervaren hoe het is om een dierentuin te runnen.”

Maar net zoals België is ook Hongarije sterk getroffen door het coronavirus. Er is eveneens een lockdown afgekondigd. “De maatregelen hier zijn zeer vergelijkbaar met die in België”, weet Sharon. “We mogen enkel de baan op voor essentiële verplaatsingen. Dat betekent dat ook Repzootic de deuren dicht moet houden. Een geluk bij een ongeluk is dat er drie vrijwilligers vastzitten doordat ook de grenzen dicht zijn. Daardoor sta ik niet alleen voor de verzorging van de dieren. Maar het grote probleem zijn de financiën. Geen bezoekers betekent geen inkomsten, maar de kosten blijven zich opstapelen. Zo kost de basisverzorging van de dieren maandelijks zo’n 2.500 euro. Daarnaast hebben ook veel Hongaren het moeilijk door de coronacrisis en durven ze wel eens hun dieren dumpen aan onze poort. Wij zijn geen asiel, maar ik kan die dieren niet in de kou laten staan, wat ook weer geld kost.”

Om de situatie het hoofd te kunnen bieden, sloeg Sharon vrij snel alarm. Via sociale media deed ze een oproep naar giften. “Onmiddellijk meldden heel veel gulle mensen zich, zowel Belgen als Hongaren. Ondertussen richtten sympathisanten op Facebook ook al de groep ‘Repzootic steungroep’ op, waar ze kaartjes verkopen ten voordele van mijn droom. Zelf ben ik deze week ook, geïnspireerd door het succes van de adopties van koala’s in Australië, gestart met adopties van onze zoodieren. In ruil voor 30 euro per jaar kan je adoptieouder worden van onder meer vosjes, wolfshonden... en krijg je van ons een certificaat en een informatieblad over ‘jouw’ dier. Het eerste respons is goed en ik ben al enigszins gerustgesteld dat we april wel zullen overleven. Maar het lastigste is de onzekerheid. Hoelang zullen de coronamaatregelen nog gelden? Er heerst grote onduidelijkheid, maar ik hoop echt dat we deze zomer opnieuw bezoekers mogen ontvangen. Hongarije is een echt seizoensland. We moeten het van de zomer hebben om de winter, die hier bitterkoud is, door te komen.”

Wie Sharon en Repzootic wil steunen, kan doneren op BE18 7380 1881 2665, kaartjes kopen via ‘Repzootic steungroep’ op Facebook of een dier adopteren. Alle info daarover is te vinden op www.repzootic.com/.