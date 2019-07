Sos den Blauwer wordt papa van een tweeling Erik De Block

03 juli 2019

15u58 0 Wervik De reuzen Turlute uit Wervicq-Sud en Sos den Blauwer uit Wervik, die in juli 2018 in het huwelijk zijn getreden, verwachten een tweeling. Dat laat burgemeester Youro Casier (sp.a) weten.

Wervik en Wervicq-Sud bestonden vorig jaar 2.050 jaar en dat werd half juli gevierd met een volksfeest. Op de brug traden reuzen Turlute uit Wervicq-Sud en Sos den Blauwer uit Wervik in het huwelijk. Daarnaast deden 25 Frans-Belgische koppels uit of met roots in Wervik en Wervicq-Sud op de Vrijdagmarkt op een podium naast de Sint-Medarduskerk hun huwelijk opnieuw. Een jaar na het huwelijk is er dus weer heuglijk nieuws te melden bij het reuzenkoppel. “Het wordt een jongen en een meisje”, weet de burgemeester. “De tweeling wordt in maart of april gedoopt. Om een naam te kiezen, gaan we een wedstrijd onder de inwoners lanceren.”

De Leie werd vroeger gebruikt als smokkelroute en stond in het teken van de strijd tussen smokkelaars en douaniers. In de volksmond werden smokkelaars ‘blauwers’ genoemd. Daarom werd Sos den Blauwer eind jaren ’80 als reus vereeuwigd. Sos den Blauwer verwijst naar een van de broers Coudron van een smokkelbende. Sos Coudron (1920-1957) was ook een talentvolle voetballer.