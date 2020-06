Sons Saucisses mag na open brief dan toch optreden,

“We willen Wervik leven doen uitblazen”. Burgemeester: “dit zal voor iedereen een eerste test worden” Erik De Block

29 juni 2020

10u22 0 Wervik De muziekband Sons Saucisses schreef een open brief aan burgemeester Youro Casier (sp.a) die omwille van het coronavirus voor een optreden komende vrijdagavond op het terras van ’t Kapittel in Wervik geen toestemming gaf. Het mag ondertussen wel. mits rekening te houden met de vereisten. De burgemeester heeft bedenkingen hoe sommige collega’s met de maatregelen omgaan… “Daar erger ik mij mateloos aan”, zegt hij.

In hun open brief haalt de populaire groep aan niet te begrijpen waarom hun terrasoptreden op weerstand botst. “Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn”, zo staat het letterlijk. “Natuurlijk moeten we onze verantwoordelijkheid dragen en zorgen voor elkaar. Maar we willen niet betutteld worden. Niet op deze manier, en niet terwijl we vanuit omliggende steden en gemeenten uitnodigingen krijgen om te gaan optreden op zomerfeesten, picknicks en parkconcerten. Niet terwijl we zien dat er in omliggende gemeenten net extra inspanningen geleverd worden om verenigingen te ondersteunen bij het organiseren van evenementen.”

“Beste burgemeester, wacht niet tot de trein passeert om er dan een gammel wagonnetje op aan te pikken. Wees de locomotief en neem uw burgers op sleeptouw. Wees ondernemend en creatief, zoals u van uw burgers verlangt, en steun wie (veilig) een beetje kleur wil brengen in onze stad. Wees flexibel, zoals wij allemaal de afgelopen periode meermaals flexibel zijn geweest. Wees proactief in plaats van afwachtend. Ze kunnen het in Dranouter, Kortrijk, Menen, Lo-Reninge en Poperinge. Waarom kunnen we het dan niet in Wervik?

Sons Saucisses bestaat sedert 2008 en is de groep rond zangeres Sofie Blancke, regisseur van het populaire De Inspecteur op Radio 2. Vrijdagavond speelt de zeskoppige band dus Nederlandstalige meezingers en Franse chansons. “Dit zal voor iedereen een eerste test worden”, aldus burgemeester Youro Casier. “ Ik besef maar al te goed dat ik met deze beslissing de volledige verantwoordelijkheid draag. Dit houdt een zeker risico in omdat we tot op heden niet over alle nodige info beschikken. Grootste probleem is en blijft de laattijdige communicatie vanuit de federale overheid. Ik weet ook dat men in heel wat andere steden en gemeenten heel wat soepeler met de maatregelen omgaat. Daar erger ik mij mateloos aan. Er bestaat nu eenmaal iets als noodplanning.”

“Dit zijn wettelijke procedures die nauwkeurig beschrijven hoe men met dergelijke noodsituaties moet omgaan. Blijkbaar zou het geen kwaad kunnen dat een aantal van mijn collega’s deze procedures eens goed bekijken. Ze zouden nog heel wat kunnen bijleren. Op die manier lijkt het natuurlijk dat we strenger zijn.”

“Dit geeft een vertekend beeld. We hebben steeds correct de procedure gevolgd en iedere aanvraag op dezelfde manier behandeld. De cijfers tonen aan dat het virus nog steeds aanwezig is. We worden op bepaalde plaatsen opnieuw met opflakkeringen geconfronteerd. Onze eerste taak is er om onze mensen te beschermen en vermijden dat ze besmet worden. Dit zal steeds mijn hoofddoel zijn.”

Sons Saucisses is uitermate tevreden dat er dan toch groen licht kwam. “Onze open brief was een wake-up call”, zegt gitarist Dimitri Durnez. “Vanuit de gedachte ‘het kan geen stille zomer zijn en we gaan heel de zomer niet op ons gat blijven zitten’. We willen Wervik leven doen uitblazen.”

Sons Saucissen vroeg de toelating voor het optreden in open lucht en misschien had men dat beter niet gedaan…? “Luister, het ligt allemaal gevoelig en we wilden het juiste pad bewandelen”, reageert Dimitri Durnez.