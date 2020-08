Sociaal akkoord voor ontslagen personeel EuroGifts Erik De Block

04 augustus 2020

15u20 2 Wervik De vakbonden kwamen tot een akkoord met de eigenaars van de firma EuroGifts in de Hoogweg in Wervik. Zeven bedienden en 31 arbeiders verliezen hun job. Het sociaal plan is afgewerkt en wordt woensdag ondertekend.

De firma is gespecialiseerd in bedrukte relatiegeschenken en bestaat al bijna vijftig jaar. De productie verhuist naar het buitenland. Vijftien bedienden blijven in dienst. EuroGifts maakt deel uit van de holding van het familiebedrijf Van Helden uit Nederland.

“Na veel onderhandelen zijn we tot een akkoord gekomen”, aldus secretaris Alain Overbergh van de liberale vakbond ACLVB. “Voornaamste punt hierin is de financiële erkenning. Aanvankelijk kregen de ontslagen mensen een miniem bedrag per jaar anciënniteit. We zijn er in geslaagd dat bedrag op te trekken.”

Loopbaanbegeleiding

De ontslagen medewerkers worden begeleid naar een nieuwe job. “Volgende week dinsdag zal er een tewerkstellingscel worden opgericht met de VDAB, het outplacementsbureau Travant en de sociale partners. Namens onze vakbond zal de loopbaanbegeleiding worden verzorgd door Ikram El Kassmi.”

De vakbonden kregen voorlopig nog geen antwoord op de vraag naar waar de productie verhuist. China of Polen zijn enkele mogelijkheden. Tevens is er onduidelijkheid over de werkzekerheid voor de resterende vijftien personeelsleden. “Ik vrees dat EuroGifts veel van zijn loyale klanten uit de streek zal verliezen indien de productie verhuist”, aldus Alain Overbergh. “Het is geen geheim dat de kwaliteit in China en Polen heel wat minder is dan in Wervik.”