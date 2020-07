Sluit zwembad Ter Leie definitief definitief de deuren? “Elektriciteit afgekeurd en lek in bad” Erik De Block

06 juli 2020

13u01 0 Wervik Slecht nieuws voor de zwemmers in Wervik: zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove zal deze zomer niet meer opengaan. De elektriciteit is afgekeurd en de kosten lopen hoog op. Daarbij is er ook een lek in het bad. Er komt binnen twee à drie jaar een nieuw zwembad. De kans bestaat dat het huidige zwembad intussen gesloten blijft.

In mei vorig jaar maakte het schepencollege de bouw van een nieuw zwembad bekend. De milieuvergunning van Ter Leie loopt nog tot 2021 en kan maximum drie jaar verlengd worden. “Er is gevaar voor elektrocutie en brand”, zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (sp.a) over de problemen. “Omwille van de aanvraag voor een verlenging van de milieuvergunning, was er een keuring van de elektriciteit nodig. Op alle elektriciteitsbekabeling is er een verlies. We staan voor enorm grote kosten en zijn dan nog niet zeker dat we de veiligheid van de bezoekers en ons personeel kunnen garanderen.”

De elektriciteitskast vervangen kost alleen al meer dan 40.000 euro. De totale kosten kunnen oplopen tot 100.000 euro. “Laten we die herstellingen toch nog doen om dan binnen twee à drie jaar een nieuw zwembad te openen, dan handelen we niet als een goede huisvader. We zitten met een oud zwembad en ik vrees dat het de komende jaren het ene probleem na het andere zal zijn.”

Naast de afgekeurde elektriciteit is er ook een lek in het bad. Dat maakte de schepen vorige week tijdens de digitale gemeenteraad bekend. Maar als het zwembad in september niet opengaat, dan is er ook een probleem voor het schoolzwemmen. “We houden rekening met een plan B”, zegt Geert Bossuyt. “We bekijken of de scholen uit Wervik naar het zwembad van Komen kunnen en de scholen uit Geluwe naar het nieuw zwembad in Wevelgem. Het probleem is wel dat die laatste pas in februari open gaat.”

Sanne Vantomme (N-VA) interpelleerde vorige week tijdens de digitale gemeenteraad over het zwembad Ter Leie. “Ik ben enorm ontgoocheld dat de problemen met de elektriciteit niet aan bod kwamen tijdens de gemeenteraad”, reageert ze. “De gemeenteraad is nog altijd het hoogste bestuursorgaan van de stad en dat wordt soms wel eens vergeten. Schepen Geert Bossuyt heeft me zondag opgebeld om uit te leggen hoe de vork in de steel zit. De veiligheid van de bezoekers en het personeel moet te allen tijde voorop staan. Het zwembad moet dicht blijven tot alles is hersteld. Ik vraag me af wat het schepencollege nu gaat doen. Besturen is ook keuzes maken. Het schepencollege zal moeten doen wat de beste optie is voor onze bevolking.”

Schepen Geert Bossuyt wacht nog altijd op het verslag van de firma die de technische keuring kwam doen. Het is ook zeer de vraag wat er ondertussen zal gebeuren met het personeel. “De tewerkstelling is onze bekommernis”, aldus de schepen. “Het poetspersoneel kan in andere stadsgebouwen worden ingezet. In juli gaan onze redders twee weken vervangen in het zwembad van Wevelgem dat tijdens de vakantie open blijft.” Er zijn in totaal een zestal redders in dienst.