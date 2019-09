Slechte toestand voetbalvelden blijft een probleem,

eerste elftal tweedeprovincialer SK Geluwe wijkt voor de trainingen zelfs uit naar Excelsior Moeskroen Erik De Block

16 september 2019

16u01 0 Wervik De staat van de verschillende voetbalterreinen van Eendracht Wervik, SK Geluwe en Sparta Kruiseke is en blijft slecht. Dat is de afgelopen jaren niet anders. Kristof Vandamme (CD&V) interpelleerde hierover tijdens de gemeenteraad. “Ik kan niet ontkennen dat de terreinen er slecht bij liggen”, aldus schepen van Sport Geert Bossuyt (sp.a).

Eersteprovincialer Eendracht Wervik, tweedeprovincialer SK Geluwe en vierdeprovincialer Sparta Kruiseke klagen al lang over de staat van hun grasmat. “We zijn verontrust over de slechte staat”, aldus Kristof Vandamme die tijdens een plaatsbezoek op onderzoek ging. “Net zoals zoveel ouders sta ik nu ook weer wekelijks langs de zijlijn te supporteren voor mijn voetballende zoon. Wat opvalt - en daar moet je echt geen kenner voor zijn - is de staat van de velden. Dat is hét gespreksonderwerp langs de zijlijn. Er liggen zelfs stenen op de terreinen.”

“Bij Eendracht Wervik is het veld vooraan waar de allerkleinsten op trainen en spelen een ramp. Uiteraard zal de droge zomer er voor iets tussen zitten, maar hoe is het dan mogelijk dat de grasmat van de ons omliggende clubs er wel goed bij liggen? Jeugdspelers vertrekken naar bijvoorbeeld KSCT Menen of VK Dadizele omdat men daar beschikt over een kunstgrasveld.”

Vandamme pleit voor een studie om te onderzoeken of het financieel haalbaar is om een kunstgrasveld aan te leggen. “Reken maar op een totale investering van anderhalf miljoen voor een kunstgrasveld voor de drie clubs”, aldus schepen Geert Bossuyt. “We gaan in deze legislatuur niet alles kunnen en moeten prioriteiten stellen.”

“Het warme weer en de droogte spelen een rol in de toestand van de voetbalterreinen. De clubs mogen enkel sproeien op hun eerste veld. Eendracht Wervik beschikt nu over een boorput, op SK Geluwe komt er ook één. We zaten al meermaals samen met de aannemer die de terreinen inzaaide. Er groeit veel onkruid.”

SK Geluwe trok zelf aan de alarmbel en schreef een brief aan het schepencollege. Onlangs was er een plaatsbezoek door schepen Bossuyt. Opmerkelijk: omwille van de slechte staat van het tweede en derde terrein ging SK Geluwe donderdagavond met het eerste elftal trainen op het oefencomplex van eersteklasser Excelsior Moeskroen…

Vandamme dook ook nog terug in de verkiezingspropaganda en verwees naar het programma van de meerderheidspartij Open Vld-Groen-Positief Project. “Het was één van hun verkiezingsbeloftes om vanaf deze legislatuur te starten met de aanleg van kunstgrasvelden voor de voetbalclubs”, aldus het raadslid.

Dit seizoen speelt de helft van de ploegen in eerste provinciale op een kunstgrasveld. Nogal wat ploegen fronsen de wenkbrauwen wanneer ze in het Viroviosstadion van de Tabaksploeg moeten aantreden. “Wat me zorgen baart is de staat van ons terrein”, aldus trainer Maxim Vandamme eind juli in HLN. “Het ligt er enorm slecht bij en dat is natuurlijk heel jammer.”