Slagerij Mingneau vrijdag terug open: testen coronavirus negatief Erik De Block

01 april 2020

15u10 8 Wervik Slagerij Mingneau op het einde van de Duivenstraat in Wervik gaat vrijdagmorgen opnieuw open. De slagerij was sedert vorige week vrijdag gesloten door ongerustheid over het coronavirus.

“Iemand van ons personeel was ziek en het bleek te gaan om een longontsteking”, aldus zaakvoerder Andy Mingneau. “Vorige week woensdagmorgen was er dan een andere werknemer die stond te hoesten en ik stuurde hem uit voorzorg naar huis. Donderdag was dan onze wekelijkse sluitingsdag maar besloten we gesloten te blijven. Uit schrik voor ons gezin, ons personeel en onze klanten.”

“We lieten niks aan het toeval over en besloten de risicogevallen bij ons personeel en ons gezin te laten testen. Ondertussen kregen we de resultaten en is er gelukkig niemand besmet door het coronavirus. We zijn dan ook blij dat we vrijdag onze winkel terug open kunnen doen.”