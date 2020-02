Slagerij Geert & Carina sluit de deuren, “het was hard werken. Elke dag om vijf uur opstaan en een half uur later aan de slag. Alles vers.” Erik De Block

04 februari 2020

15u35 0 Wervik Slagerij Geert & Carina langs de drukke Ieperstraat (N8) in Geluwe doet de boeken dicht. Het begon er allemaal in 1994. De slagerij stond te koop en is ondertussen verkocht. “Buiten alle verwachtingen sneller dan verwacht”, aldus slager Geert Pottie (62). “Eind april heropenen de nieuwe eigenaars. Zelf verhuizen we naar de gewezen café De Tapperie in de Menenstraat. We gaan er verbouwen.”

Geert Pottie groeide op in Geluwe. Zijn vader was er horlogemaker. Carina Foulon is afkomstig uit Menen. “Ik werkte eerst vijftien jaar als slagerij in de supermarkt Unic, destijds in de Rijselstraat in Menen”, blikt Geert in een ver verleden terug. “In 1988 ben ik begonnen als zelfstandige slager. Eerst hier wat verderop in de Ieperstraat. We verkochten er enkel charcuterie en kippen.”

In 1993 kochten ze hun huidig handelspand. “Maria Durnez baatte hier een textielwinkel uit”, vertelt Geert. “Op een zondagmiddag hebben we dat hier gekocht. Tussen pot en pint was de verkoop met haar echtgenoot Karel Bulckaen geklonken. (lacht). Een jaar later zijn we gestart.”

“Het was hard werken. Elke dag om vijf uur opstaan en een half uur later aan de slag. Alles vers. Als de eerste klant er was, dan wilde ik hebben dat heel de slagerij in orde was. Ik stond in de werkplaats, mijn echtgenote in de winkel. Ook Carina stond om vijf uur op. Elke dag begonnen we samen. Tot we gedaan hadden. In de beginperiode werkte ik tot ’s nachts één à twee uur.”

Het aantal slagers in ons land gaat zienderogen achteruit. In de Gapersgemeente is het niet anders. “Toen we begonnen, waren er hier zeven slagers”, vertelt Geert. “Nu is er alleen nog ‘Q-Linair plus’ in de Beselarestraat. Er is overal veel leegstand van handelspanden. Het is een heel harde stiel. Alle charcuterie maakte ik zelf. Als ambachtelijke slager onderscheiden we ons van een supermarkt.”

“Er zijn nog redenen waarom het aantal slagerijen daalt. Zoals bijvoorbeeld al die paperassen en de regels van de volksgezondheid. De normen zijn streng maar gelukkig hadden we altijd een goed rapport en kenden nooit problemen.” Mathieu De Blick en Florien Beyls worden de nieuwe eigenaars. Ze wonen in Brasschaat, Florien is afkomstig uit Moorslede waar haar ouders een slagerij hebben.

“Beiden werken in een grote slagerij in Antwerpen en weten dus wat het vak inhoudt”, zegt Geert. “Toen ik hen de eerste keer ontmoette, had ik direct een goed gevoel. Ik geloof er echt in en zie in hen een koppel dat er echt zal voor gaan. Wat ook zal moeten want het is een job waar je als koppel beiden achter moet staan en niet bang mag zijn om te werken. Ook in het weekend.”

Woensdag is de wekelijkse rustdag maar donderdag gaat de slagerij op de hoek van de Ieper- en Korte Tramstraat niet meer open. “Alles is immers op”, zegt Geert. “We zijn onze vele klanten dankbaar. Het contact met de mensen ga ik missen. Al die bedankingen van de klanten doen deugd. We hebben altijd kwaliteit geleverd.”

“Hobby’s heb ik eigenlijk niet. Uitgezonderd onze oldtimer cabrio. We gaan nu meer tijd hebben om eens een uitstap te maken. Mijn hobby is mijn familie. Elke middag komen mijn twee kinderen Lieselotte en Jeroen samen met de vier kleinkinderen hier eten. Ik hoop dat we dat in onze nieuwe thuis verder gaan kunnen doen.”