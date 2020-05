Sint-Janshospitaal krijgt zonnepanelen Erik De Block

20 mei 2020

09u50 0 Wervik Er komen zonnepanelen op het dak van het Sint-Janshospitaal op de Steenakker in Wervik. De OCMW-raad zette hiervoor het licht op groen.

Het stadsbestuur wil met deze installatie inzetten op duurzaamheid. Op het nieuw gemeenschapscentrum langs de Wervikstraat in Geluwe komen er ook zonnepanelen.

Els Scheirlynck (CD&V) vroeg tijdens de gemeenteraad of er ook nog op andere stadsgebouwen zonnepanelen komen. “We denken aan het stadhuis en het Viroviosstadion”, aldus schepen Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Misschien elders ook nog maar er is telkens onderzoek nodig of de draagkracht van het gebouw voldoende is.”