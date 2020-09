Shop ‘n go-parkeerplaatsen krijgen vanaf januari sensoren Erik De Block

19 september 2020

17u20 16 Wervik Alle shop ‘n go -parkeerplaatsen, waarop je gratis dertig minuten mag blijven staan, worden vanaf januari uitgerust met een slimme sensor die de parkeertijd controleert. Wie die overschrijdt, riskeert een boete van 30 euro.

“Op de parkeerplaatsen voor kortparkeren blijven wagens vaak te lang staan”, zegt schepen Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Ik krijg heel wat klachten van handelaars. Die sensoren moeten daar een einde aan maken.” Eén sensor kost zo’n 200 euro. In Wervik en Geluwe zijn er in totaal 33 shop ‘n go-parkeerplaatsen. Door de komst van de sensoren hoeft er geen blauwe schijf meer geplaatst worden. Hierdoor zullen de signalisatieborden moeten worden aangepast. Tevens wordt een onderbord voorzien met daarop de dagen en uren waarop de dertigminutencontrole van toepassing is.

De controles gaan gebeuren door de politie en vanaf januari ook door het parkeerbedrijf Parko Kortrijk. Tom Durnez (CD&V) vindt het niet kunnen dat de beperkte parkeerduur van dus maximaal 30 minuten op de parkeerplaatsen ook geldt voor personen met een gehandicaptenkaart. “Iemand in een rolstoel haalt het soms niet om in een halfuur boodschappen te doen en zijn of haar rolstoel in en uit te laden”, zegt Tom. “We moeten het de mensen met een beperking niet moeilijker maken dan dat het al is.”

Boete annuleren



“Als dit zou leiden tot beboeting van een mindervalide, dan kunnen we dat te allen tijde bespreken met Parko en gaan we alles in het werk stellen om dat te annuleren”, reageert de bevoegde schepen. “Dat beloof ik. Maar een sensor maakt geen onderscheid tussen iemand met of zonder een mindervalidenkaart. De essentie van shop ‘n go wordt voor iedereen hetzelfde.”

CD&V is tegen de installatie van sensoren. “In grootsteden is het voorzien van parkeersensoren normaal maar hier is dat niet op maat van Wervik”, aldus fractieleider Bercy Slegers. “Elke euro voor sensoren is een zotte uitgave.”

Momenteel kunnen personen met een handicap onbeperkt in de tijd parkeren op een shop ‘n go-plaats. Dit stemt volgens de stad niet overeen met het opzet van deze parkeerplaatsen. Er zijn verschillende specifiek afgebakende parkeerplaatsen voor personen met een handicap.