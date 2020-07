Schuttersvereniging Casinovrienden krijgen kleedkamer en berging Erik De Block

10 juli 2020

12u59 0 Wervik Het stadsbestuur van Wervik gaat werken uitvoeren in de schietstand van de Casinovrienden in sportcentrum Ter Linde op de Tuinwijk in Geluwe. Voor de bouw van een nieuwe kleuterschool voor vrije basisschool De Graankorrel ging de schietstand van vijftig meter karabijn anderhalf jaar geleden tegen de vlakte. Die schietstand werd ook gebruikt voor pistool 25 meter.

De koninklijke schuttersvereniging Casinovrienden beschikt nu nog over een schietstand van tien meter luchtkarabijn en luchtpistool. “Dat er in de toekomst weer een schietstand op vijftig meter komt, klopt niet”, zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (sp.a). “Het is wel de bedoeling dat er na de verbouwingen in de sporthal in een deel van de rechtervleugel een schietstand van 25 meter komt. Op vraag van de schuttersvereniging gaan we ook de accommodatie uitbreiden met een kleedkamer en berging”, besluit de schepen.

