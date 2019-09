School Futura nog altijd niet in orde met de afkoppeling na wegen- en rioleringswerken Erik De Block

12 september 2019

16u26 0 Wervik Enkele jaren na de wegen- en rioleringswerken in de Hellestraat in Wervik blijkt de school van het Gemeenschapsonderwijs nog altijd niet in orde met de afkoppeling van het regen- en afvalwater. Dat kwam aan het licht tijdens de gemeenteraad. “De milieupolitie kwam ter plaatse en eventueel volgt een proces-verbaal”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a).

Tijdens die grote werken werd een gescheiden riolering aangelegd. Dat is bij wet verplicht. De bewoners waren ook verplicht te zorgen voor een privé-waterafvoer. “Ons reglement daarop geldt alleen voor particulieren en dus niet voor bijvoorbeeld ondernemingen of in dat geval een school”, aldus fractieleider Belinda Beauprez (N-VA). “De school is niet reglementair ontkoppeld. Ik hoop dat ze zich in regel stellen met de wetgeving want tenslotte heeft een school een voorbeeldfunctie.”

Burgemeester Youro Casier overliep de stand van zaken. “Ik ben verschillende keren daar geweest, de afkoppeling op privaat terrein is niet uitgevoerd”, aldus de burgemeester. “We hebben de school al aangeschreven tegen een bepaalde datum zich in orde te stellen. We kunnen dat niet vragen op basis van ons reglement maar wel in het kader van de Vlaremwetgeving. De school is daarvan dus al lang op de hoogte. Voor alle duidelijkheid: de directie heeft hiermee niks te maken. Het gaat om een zaak op het niveau van de Scholengroep.”

De stad Wervik kreeg voor de wegen- en rioleringswerken in de Hellestraat subsidies van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). “We moeten nog een deel van die subsidies ontvangen”, aldus Youro Casier. “Een deel hebben we nog te goed, precies omwille van onder meer de situatie met de school.”

De aanslepende wegen- en rioleringswerken dateren van 2013. Ondertussen kreeg Futura ook een nieuwe kleuterschool. “Voor die nieuwbouw is de afkoppeling wel in orde”, aldus directeur Björn Leleu van Futura secundair die informeerde bij de Scholengroep. “Voor het grote, oudere gebouw ligt dat moeilijker door de aard van het gebouw. De scholengroep is hier inderdaad voor verantwoordelijk, is hiermee bezig en hoopt om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.”