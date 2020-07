Schoenen Els houdt het na twintig jaar voor bekeken: “De concurrentie met de online verkoop was al zwaar, maar de coronacrisis was er te veel aan” Erik De Block

02 juli 2020

15u57 0 Wervik Schoenen Els op de Steenakker in Wervik is bezig aan een totale uitverkoop. Eind november houdt Els Vandermarliere het voor bekeken. “Iedereen heeft het tegenwoordig over lokaal kopen, maar de online verkoop zit gewoon te sterk verankerd bij de mensen, vooral bij jongeren. Maar de coronacrisis was de druppel”, legt Els haar beslissing uit.

Schoenen Els verkoopt dames-, heren- en kinderschoenen en handtassen. “Ik ben eind februari 1999 begonnen”, vertelt Els. “Daarvoor was Schoenen Josyane hier gevestigd. Maar er is ondertussen zoveel veranderd. De online verkoop is te zware concurrentie geworden en staat haaks tegenover de campagne ‘koop lokaal’. Het postkantoor ligt hier vlakbij en ik zie elke dag mensen pakjes met hun bestelling terugbrengen of afhalen”, vertelt Els. “Tegen die stijgende online verkoop staan we machteloos. Vooral jongeren vinden het een stuk makkelijker om online te kopen. Komt daar nog bij de wekenlange sluiting door het coronavirus. Geen Moederdag, geen communiefeesten of andere evenementen. Huwelijksfeesten of -jubilea kunnen voorlopig nog maar in beperkte kring plaatsvinden. Dat was voor mij de druppel.”

Uitverkoop

De beslissing om de huur op te zeggen en de zaak te sluiten, is er niet zomaar gekomen. “Het was een moeilijke beslissing, ik heb er dan ook een jaar over zitten piekeren. Maar in overleg met mijn echtgenoot heb ik toch de knoop doorgehakt”, zegt Els, die al jaren in het bestuur van ondernemersorganisatie Unizo zit. “Ik heb wel nog even overwogen om te kiezen voor een ander concept. Eventueel ook met een webshop, maar het zou extra werk vragen om alles op te volgen en ik zou de winkel eigenlijk niet meer alleen kunnen uitbaten.”

Els Vandermarliere heeft in al die jaren een groot cliënteel opgebouwd. “Mijn vaste klanten hadden niet verwacht dat ik nu al zou stoppen, maar ze hebben er wel begrip voor. Ik ben nu volop bezig met de uitverkoop van de zomercollectie, in augustus volgt de wintercollectie. Normaal zouden we dat half augustus tijdens de tweedaagse braderie doen, maar door het coronavirus is die natuurlijk ook weggevallen. Eind november is het dan helemaal gedaan.”

Heraanleg Steenakker

Schoenen Els heeft commercieel heel wat troeven, zoals de grote etalage, de ligging in het stadscentrum en de nabijheid van de Steenakker, nu nog de grootste centrumparking. Maar die zal in de toekomst heraangelegd worden. “En ook dat heeft een rol gespeeld in mijn beslissing, want ik heb het gevoel dat die werken langer dan zes maanden gaan duren”, meent Els. En wat gaat ze nu doen in de toekomst? “Ik weet het nog niet. Ik ben het alvast niet gewoon om geen contact met mensen te hebben, maar ik zal wel iets blijven. Vooral positief blijven.”

Schoenen Els is gesloten op zondag en maandag.