Schepencollege keurt voorontwerp Steenakker goed, minimum 33 gratis plaatsen voor kortparkeren Erik De Block

29 mei 2020

16u22 0 Wervik Het schepencollege keurde het voorontwerp voor de heraanleg van de Steenakker goed. Er zullen nog minimum 33 gratis parkeerplaatsen zijn, deels blauwe zone (twee uur) en Shop & Go (30 minuten).

“Vermits er wat verderop een ruim alternatief met meer dan zeventig nieuwe parkeerplaatsen beschikbaar zal zijn in de Gasstraat, kunnen van we van de Steenakker een gezellig, mooi en groen stadsplein maken met minder parkeerplaatsen dan nu”, aldus schepen van Omgeving en Ruimte Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “De plaatsen voor langparkeren worden verschoven naar de Gasstraat.”

“In een eerste voorontwerp waren er 26 parkeerplaatsen voorzien op deSteenakker. Na de feedbackmomenten met de bevolking werd door het schepencollege aan de ontwerper gevraagd om dit aantal te verhogen. In het nieuwe voorontwerp wordt dit aantal nu verhoogd met meer dan 25 procent dan in het eerste voorontwerp en behoud van meer dan 80 procent van de huidige capaciteit aan kortparkeerplaatsen. Er worden ook ruime fietsvoorzieningen voorzien in het nieuwe voorontwerp.”

“In totaal zullen er op de Steenakker en in de Gasstraat meer dan honderd parkeerplaatsen ter beschikking zijn. Dit is meer dan het huidige aantal op de Steenakker. Met een betere parkeerhandhaving is het ook de bedoeling dat de parkeerplaatsen meer beschikbaar zijn. Dus niet alleen meer parkeerplaatsen, maar ook meer beschikbare parkeerplaatsen.”

“Voor Steenakker maken we een duidelijke keuze: we kiezen voor een aantrekkelijk en groen stadplein, met meer ruimte voor beweging, spel en ontmoeting voor jong en oud. We ontwerpen onze stad met oog op de toekomst en in functie van de mensen, onze inwoners en niet alleen in functie van de auto.”

Volgende stap wordt dan de goedkeuring van het definitief ontwerp.